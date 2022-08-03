ЧФ Росії заборонив компанії, через яку судять Медведчука, бурити свердловини на анексованому українському родовищі 

Російська компанія «Новые проекты», через діяльність якої народного депутата Віктора Медведчука в Україні судять за державну зраду, не розпочала буріння і видобуток із анексованої української газоносної ділянки «Глибока». Це сталося через заборону командування Чорноморського флоту Російської Федерації. Заборона з’явилась у серпні 2021-го року, але відомо про це стало тільки зараз – із матеріалів судової справи від 20 липня 2022-го року, яка розглядалася в Арбітражному суді Москви, повідомляють журналісти проєкту «Схеми» (проєкт Радіо Свобода).

ООО «Новые проекты» звернулася із позовом до компанії АО «СКИК», яка мала виконати роботи із будівництва свердловини на ділянці «Глибока», із вимогою повернути аванс у розмірі 36,7 мільйона рублів.

Договір між цими компаніями був підписаний 1 липня 2021 року. 27 липня АО «Скик» отримав авансовий платіж від ООО «Новые проекты» у розмірі 36,5 мільйона рублів, однак роботи з буріння не розпочалися.

Відповідно до матеріалів справи, цьому завадив лист від 18 серпня 2021 року від командувача Чорноморського флоту РФ адмірала Ігоря Осіпова № 46/324 про «відмову Командування Чорноморського флоту РФ у погодженні проведення бурових робіт із будівництва свердловини, у строки, передбачених проектом, з посиланням на випадки заходу іноземних військових кораблів, що почастішали, та іншими провокаційними діями іноземних держав в районі Кримського півострова, а також збільшеною інтенсивністю заходів бойової підготовки флоту».

Українська прокуратура офіційно інкримінує Вікторові Медведчуку дії щодо цього захопленого кримського родовища. Факти про це були вперше оприлюднені в журналістському розслідуванні «Схем» у жовтні 2018 року.

Тоді журналісти встановили, що в анексованому Росією Криму підводну ділянку «Глибока» нафтогазового родовища у Чорному морі віддали приватній компанії «Новые проекты», директор якої є бізнес-партнером родини Віктора Медведчука.

«Схеми» дослідили структуру власності російської фірми «Новые проекты», якій у 2016 році голова уряду Російської Федерації Дмитро Медведєв особистим розпорядженням видав ліцензію на розробку та видобуток вуглеводнів з анексованого чорноморського родовища, а також – ділові зв’язки її директора Антона Дорноступа.

З’ясувалося, що Антон Сергійович Дорноступ – єдиний власник фірми «Главнефтесервис», яка на 100 відсотків володіє «Новыми проектами», і в якій він є директором. Водночас Дорноступ є співзасновником декількох російських компаній, які, згідно з російськими реєстрами, пов’язані з родиною Віктора Медведчука.

Через пів року після виходу розслідування «Новые проекты» потрапили під дію санкцій США.

11 травня 2021 року Служба безпеки України оприлюднила записи телефонних розмов. На них чоловік з голосом, схожим на голос Віктора Медведчука, обговорює з чоловіком, голос якого схожий на голос тодішнього заступника голови уряду Російської Федерації Дмитра Козака, можливість отримання документів на родовище компанією «Новые проекты».

Віктор Медведчук публічно відкидав звинувачення і називав їх «необґрунтованими» та «бездоказовими».