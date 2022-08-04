Суд продовжив арешт Медведчука до 19 вересня

Личаківський районний суд Львова продовжив арешт народному депутату, кумові російського президента Віктору Медведчуку до 19 вересня, повідомляє пресслужба суду.

«3 серпня слідчий суддя Личаківського районного суду Львова задовольнив клопотання прокурора Офісу генпрокурора та продовжив строк тримання під вартою без визначення розміру застави Медведчуку В.В., який обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК України», – йдеться в повідомленні.

12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання колишнього співголови партії «Опозиційна платформа – За життя», народного депутата Віктора Медведчука, який після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну втік з-під домашнього арешту.

Згодом Зеленський запропонував обміняти кума російського президента на українців, які потрапили у російський полон.

16 квітня суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без визначення застави. Пізніше Служба безпеки України оприлюднила відеозвернення, в якому Медведчук просив обміняти його на українських захисників та жителів оточеного російськими військами Маріуполя.

Голова політради партії «Опозиційна платформа – За життя», діяльність якої заборонена судом, Віктор Медведчук – український політик, що має тісні особисті зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним.