«Історія про непокаране зло»: у Львові журналіст Радіо Свобода презентував книгу про Медведчука

У Львові 28 липня відбулася презентація книги «1937» журналіста програми «Схеми» (Радіо Свобода) Максима Савчука, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода. Це розслідування політичного і бізнес-шляху проросійського політика Віктора Медведчука. Зокрема, автор показує бізнес-схеми Віктора Медведчука, завдяки яким цей український політик збільшував власні статки – зокрема, нафтовий бізнес у Росії та газовий у окупованому Криму.

З книги можна дізнатися про елітну нерухомість і офшорні компанії проросійського політика-олігарха Медведчука.

«Особливість цієї книжки в тому, що тут все подано чесно і відверто. «1937» – це номер броньованого «Мерседеса», яким користувався Віктор Медведчук. Щоразу, коли ми чатували на Медведчука, знали, що ця автівка забирає Медведчука чи привозить. На жаль, я ні разу не спитав,чому такий номер. Можливо, колись отримаю відповідь на це запитання. Чому Медведчук? Перед публікацією юристи оцінили написане, щоб уникнути ризиків, зокрема, щодо судового позову, до того ж, у книзі є всі посилання», ‒ сказав на презентації Савчук.

Історія Медведчука – це «історія про непокаране зло і зараз маємо шанс дізнатись його правдиву історію, якщо зберуть достовірні факти», наголосив автор книги.

Чи буде кримінальна справа переломною у долі Медведчука? Максим Савчук має сумніви, оскільки, ймовірно, Медведчука обміняють і він може стати політичною фігурою в Росії.

Максим Савчук розповів під час презентації, чому зацікавився політиком – Віктором Медведчуком, про те, як доводилося годинами чатувати за броньованим «Мерседесом» із номером «1937», а також що близько ста компаній Медведчук записав на свою дружину Оксану Марченко. Особливість бізнесу Віктора Медведчука і його соратника Тараса Козака в тому, що обоє нічим не володіють, тому що весь їхній бізнес вплетений і переписаний на дружин чи інших членів родини.

У лютому цього року вже була готова фінальна версія книги, але через повномасштабну війну Росії проти України її вихід відтермінували.

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У Львові вперше презентували паперову версію книжки.

Гонорар від продажу автор вирішив передати на потреби Збройних сил України. «1937» випустило видавництво Yakaboo Publishing, проєкт реалізовує національна книжкова платформа Yakaboo. Доступні паперова та електронна версії книги.

Також Максим Савчук презентує «1937» в Івано-Франківську 29 липня на вулиці Незалежності, 31 о 18.00; у Тернополі – 30 липня на вулиці Валова, 5-9, о 18.30.

Личаківський районний суд Львова продовжив арешт народного депутата Віктора Медведчука, якого підозрюють у держзраді до 9 серпня. 12 квітня в результаті спецоперації, проведеної Службою безпеки України, Медведчук був затриманий.