Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль: тривають презентації книги про Медведчука журналіста Радіо Свобода

Презентації книги «1937» журналіста програми «Схеми» (Радіо Свобода) Максима Савчука про його журналістські розслідування політично-бізнесового шляху проросійського політика Віктора Медведчука відбудуться у трьох обласних центрах на заході України у мережі «Книгарня Є»:

у Львові – 28 липня у книгарні за адресою проспект Свободи, 7, початок о 18:30.

– 28 липня у книгарні за адресою проспект Свободи, 7, початок о 18:30. в Івано-Франківську – 29 липня на вулиці Незалежності, 31 о 18:00,

– 29 липня на вулиці Незалежності, 31 о 18:00, у Тернополі – 30 липня на вулиці Валова, 5-9 о 18:30.

«1937» – це результат трирічного журналістського розслідування, в якій автор розповідає, як розплутував «клубок» бізнес-схем Медведчука, знаходив зачіпки та пояснення збагачення українського політика – нафтовий бізнес у Росії та газовий у Криму, виявляв елітну нерухомість та офшорні компанії проросійського політика-олігарха.

Крім післяреволюційної історії проросійського олігарха Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та їхнього оточення, у «1937» вплетені реальні історії із життя редакції програми журналістських розслідувань «Схеми» - проєкту Радіо Свобода, якому у липні виповнилось 8 років.