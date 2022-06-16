Книга-розслідування журналіста «Схем» про Медведчука вийшла друком

Книга «1937» журналіста-розслідувача програми «Схеми» (Радіо Свобода) Максима Савчука про кума російського президента Путіна Віктора Медведчука вийшла друком та доступна до замовлення.

Це видання – результат трирічного журналістського розслідування, в якій автор розповідає, як розплутував «клубок» бізнес-схем Медведчука, знаходив зачіпки та пояснення збагачення українського політика – нафтовий бізнес у Росії та газовий у Криму, виявляв елітну нерухомість та офшорні компанії проросійського політика-олігарха.

Крім післяреволюційної історії проросійського олігарха Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та їхнього оточення, у «1937» вплетені реальні історії із життя редакції програми «Схеми».

Презентація книги відбудеться 16 червня о 19:30 на онлайн-платформах Радіо Свобода, «Схем» та національної книжкової платформи Yakaboo. У прямому ефірі автор книги спілкуватиметься з журналістом Громадського Радіо Андрієм Куликовим та директоркою видавництва Yakaboo Publishing Юлією Лактіоновою. Подія відбудеться за цим посиланням.

Гонорар від продажу автор вирішив передати на потреби Збройних сил України. «1937» випускає видавництво Yakaboo Publishing, проєкт реалізовує національна книжкова платформа Yakaboo. Електронна версія книги також доступна для замовлення.