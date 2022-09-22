Звільнені з російського полону зателефонували до рідних. Про що розповіли?

ЛЬВІВ ‒ 215 українських захисників звільнені з російського полону. Серед них 108 бійці «Азову», а також є військовослужбовці НГУ, ВМС України, ЗСУ, ДПСУ, ТрО, НПУ, СБУ, Держмитслужби і ДССТ, двоє цивільних осіб.

Серед звільнених Герої України Денис Прокопенко («Редис») – командир Окремого загону спеціального призначення «Азов», Святослав Паламар («Калина») – замкомандира «Азову», Євгеній Бова – командир Першого окремого батальйону морської піхоти, Лев Пашко – командир роти «Азову», медики Катерина Поліщук («Пташка»), Мар’яна Мамонова, яка на 9 місяці вагітності.

Які емоції переживають рідні звільнених українських захисників? Про це дізнавалось Радіо Свобода.

Медик Катерина Поліщук, відома на псевдо «Пташка», одразу ж після звільнення зателефонувала мамі.

Ввечері подзвонила і сказала, що вона вже в Україні

«Ввечері подзвонила і сказала, що вона вже в Україні. Небагато ми могли поговорити, бо все на емоціях. Катя ‒ жива, здорова і в Україні! Я запитувала про те, як вона почувається. Звісно, втомлена, налякана і перелякана, через те, що не знала, куди їх везуть.

Як тільки мені дозволять, я поїду до доньки. Вже дуже давно чекаю на нашу зустріч. Не витримаю, поки вона пройде реабілітацію. А мусить її пройти, бо була 3 місяці на заводі «Азовсталь», 4 місяці була в полоні. Хоч вона і сильна, але людський ресурс має обмеження. Я дуже вдячна всім людям в Україні і світі за підтримку і молитви за мою Катрусю. Ми дочекались з молитвами і Божою допомогою. Ми дуже довго її чекали», ‒ каже Світлана Поліщук.

Катерина Поліщук була у російському полоні з 19 травня. Саме у цей день вона повідомила мамі, що довго не буде на зв’язку. У липні мама Катерини дізналась, що донька перебуває у полоні в селищі Оленівка Донецької області. 19 вересня російські пропагандисти випустили відео, на якому медика Катерину Поліщук назвали снайперкою. Це відео, за інформацією Радіо Свобода, було знято місяць тому, а поширили його за шість днів до обміну полоненими.

Звільнено вагітну Мар’яну Мамонову

Серед звільнених жінок із російського полону є військова медикиня, 30-річна Мар’яна Мамонова, яка перебуває на дев’ятому місяці вагітності. Вона має народжувати на початку жовтня, як розповіла Радіо Свобода її сестра Анна Марцинкевич.

Мар’яна Мамонова потрапила у російський полон 4 квітня, коли перебувала на заводі Ілліча у Маріуполі. Там надавала медичну допомогу пораненим військовослужбовцям. Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України Мар’яна Мамонова, як військовий медик, перебувала на службі. Спілкувалась до полону з рідними і від неї вони дізнались про вагітність.

Однак з моменту потрапляння у полон зв'язку не було. Рідні дізнались, що вона потрапила у полон, коли побачили Мар’яну на фотографії. Родичі не знали, в яких умовах вона перебуває, їм було відомо, що вона утримується в колонії в Оленівці. Дуже переживали за її стан, боялись, що від неї можуть забрати дитину. Не уявляли, як Мар’яна народжуватиме в неволі.

Пройшла вже обстеження і її перевели у пологове відділення

«Говорила з сестрою вчора. Це так супер! Вона добре себе почуває. Пройшла вже обстеження і її перевели у пологове відділення. Ми хочемо її забрати з Чернігова і перевезти додому, на Рівненщину, щоб вона була тут, з нами, тут народила. Поруч її рідні будуть з нею. Цього хоче і Мар’яна. Стараємось зараз усі питання владнати» , ‒ говорить Анна Марцинкевич.

«Азовці»

Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими опублікував повний список тих, кого вдалося повернути з російського полону в результаті обміну, оголошеного 21 вересня.

У цьому списку виконувач обов’язки командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський («Волина»); заступника командир полку «Азов» Святослав Паламар («Калина»); командир комендантської роти, який безпосередньо здійснював командування обороною «Азовсталі» Олег Хоменко; старший солдат, відомий своїми фотографіями з заводу «Азовсталь» Дмитро Козацький.

Лідія Паламар, мама Святослава Паламара («Калини»), востаннє говорила з сином 20 травня, коли він виходив із заводу «Азовсталь». Тоді він повідомив їй, що довго з ним не буде зв’язку.

Син змарнів, дуже сивий, це те, що побачила з відео

«Я завжди знала, що син ‒ герой. У його жилах тече українська кров. Хлопці дуже гідно тримались і будуть триматись. Я вчора, коли сина звільнили, з ним не розмовляла. Він передзвонив до сина і коли усміхається на фотографії, то якраз говорить із сином. Він попросив мені передати, що з ним усе добре, що живий. Його дружина мені подзвонила і все переказала. Я знаю, що він у Туреччині, але де саме конкретно не знаю.

Син змарнів, дуже сивий..., це те, що побачила з відео. Навіть внук запитав, а це що за тінь падає на тата, чи що. А це так Святослав посивів. Він виглядає змученим.

Ми поїдемо у Туреччину, якщо дозволять. Дитина жива, не у полоні, в безпеці, і це важливо. Він ‒ людина військова і не скаже багато, лише ‒ живий і здоровий. Дуже важливо, що жінок звільнили. І «Пташку», і вагітну жінку. Всіх морально втомили, знаю, що психологічно ламали», ‒ каже Радіо Свобода Лідія Паламар.

На волі ‒ 24-річний львів’янин Юрій Новосядло, боєць «Азову» протягом чотирьох років. 24 лютого Юрій був у Маріуполі.

17 травня Юрій написав мамі, що їх почали виводити під якісь гарантії, про які вони не знають. А наступного дня зранку сказав, що до кінця тижня вийдуть з заводу «Азовсталь».

Наступного разу Ірина Новосядло поговорила із сином уже після обміну 21 вересня.

Втратив 25-30 кг, дуже втомлений, але він живий і в Україні

«Ми дуже коротко з ними поговорили, сказав, що в Україні і зателефонує. Має ввечері перетелефонувати. Надіслав мені свою фотографію, він схудлий і втомлений. Втратив 25-30 кг, дуже втомлений, але він живий і в Україні. Він проходить зараз обстеження. Це те, що знаю.

Я не можу просто прийти до себе, як у паралельній реальності живу. Але ми продовжимо боротися за кожного, хто сьогодні перебуває у полоні. Я продовжую боротьбу, поки ми всіх не витягнемо. Я буду підтримувати сина, він має пройти реабілітацію і допомагатиму іншим хлопцям», ‒ говорить Ірина Новосядло.