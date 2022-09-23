У Росії оголосили про нові акції проти мобілізації

Російський опозиційний рух «Весна» оголосив про нові всеросійські акції проти мобілізації 24 вересня. Міста, в яких пройдуть мітинги, оголосять 23 вересня. Про місця збору повідомлять у день проведення акцій.

Раніше у десятках міст Росії пройшли протестні мітинги проти мобілізації. На них затримали понад тисячу людей. У Москві й Санкт-Петербурзі поліцейські діяли особливо жорстоко щодо протестувальників. Пізніше деяким затриманим у відділах поліції вручили повістки у військкомати.

Вранці 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в країні «у зв’язку з ситуацією в Україні». Він заявив, що призову на військову службу підлягатимуть громадяни, які перебувають у запасі. Насамперед, йдеться про тих, хто служив у лавах збройних сил, а також має певні військово-облікові спеціальності й досвід.

Міністр оборони Сергій Шойгу, який виступив після Путіна, заявив, що у Росії – «величезний мобілізаційний ресурс», і зазначив, що «під час часткової мобілізації буде призвано 300 тисяч резервістів».

Водночас «Нова газета. Європа» з посиланням на джерело в адміністрації президента повідомила, що насправді засекречений пункт президентського указу дозволяє призвати до мільйона людей. У Кремлі це заперечили.

Після оголошення мобілізації квитки на найближчі рейси з Росії до безвізових Стамбула, Єревана і Баку були розкуплені. На прикордонних пунктах із Казахстаном, Грузією, Білоруссю та Фінляндією з російського боку утворилися автомобільні пробки.