У Москві затриманим на протестах вручали повістки у військкомат

У столиці Росії Москві деяким затриманим на акції проти мобілізації, що відбулася 21 вересня, у відділах поліції вручили повістки у військкомати. Про це затримані розповіли правозахисному проєкту «ОВД-Инфо».

Член партії «Яблуко» Кирило Гончаров опублікував повістку, яку вручили затриманому у відділенні поліції в Можайському районі.

Дружина одного із затриманих у районі Соколина гора розповіла «Медіазоні», що її чоловікові повістку вручав особисто військовий комісар, і це знімалося на відео. На записі, за її словами, йому заявили, що він не може не прийняти повістку, тому що він громадянин Російської Федерації і зобов’язаний з’явитися у військовий комісаріат.

Як мінімум одному із затриманих, повідомляють правозахисники, погрожували кримінальною справою через відмову підписати повістку.

У російському Воронежі у відділі поліції кільком затриманим учасникам антивоєнних протестів видали повістки до військкомату на 23 вересня. Фото повістки виклав «ОВД-Инфо».

Вчора на акціях проти оголошеної президентом Росії Володимиром Путіним мобілізації, які пройшли у 38 містах Росії, затримали понад 1400 осіб. Найбільше затриманих – у Санкт-Петербурзі й Москві. У цих містах поліція діяла особливо жорстко. Учасників протестів били кийками, ставили навколішки. Серед затриманих є постраждалі.

Прокуратура Москви пригрозила тим, хто закликає виходити на акції протесту, а також учасникам адміністративним чи кримінальним покаранням, «у тому числі у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років».

Вранці 21 вересня Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію у Росії. Згодом міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що планують призвати 300 тисяч резервістів.