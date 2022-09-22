Зеленський на засіданні Генасамблеї ООН назвав п’ять передумов миру

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на загальних дебатах 77-ої сесії Генеральної асамблеї ООН представив українську формулу – п’ять передумов миру.

За його словами, ця формула містить такі пункти:

покарання за агресію;

захист життя;

відновлення безпеки й територіальної цілісності;

гарантії безпеки;

рішучість захищатися.

«Це формула злочину і покарання, що вже добре відомо Росії. І це формула справедливості й правопорядку, що Росії ще належить вивчити. Як і будь-яким іншим потенційним агресорам. Чого немає в нашій формулі? Нейтральності», – сказав голова держави.

За його словами, ті, хто говорить про нейтральність, «коли людські цінності й мир під ударом», мають на увазі зовсім інше, вони кажуть про байдужість.

«Кожен сам за себе. Ось про що вони кажуть. Цікавляться проблемами одне одного умовно. Піклуються одне про одного формально. Протокольно співчувають. І тому так само умовно, формально й протокольно вдають, ніби захищають когось, а насправді – лише свої вузькі інтереси. Ось це й створює умови для війни. Ось це й треба виправити, щоб створити умови для миру. Потрібна тільки рішучість», – сказав Зеленський.

За його словами, Росія боїться справжніх переговорів і не хоче виконувати будь-які справедливі міжнародні зобов’язання.

«Бреше всім, як це типово для агресорів. Для терористів. Ось і зараз, коли Росія каже про переговори, вона хоче лише пригальмувати свій відступ. Росія хоче перезимувати на захопленій території України та підготувати сили для спроби нового наступу. Для нових Буч, нових Ізюмів… Або принаймні забезпечити собі фортифікацію на захопленій землі та військову мобілізацію вдома», – сказав президент.

За словами Зеленського, Україна не може погодитися на відкладену війну, «бо вона буде ще гарячішою, ніж зараз».

Він наголосив, що Росію нарешті треба визнати державою – спонсором тероризму. «На всіх рівнях. В усіх країнах, які сповідують цінності миру й захисту людського життя. Юридично. Політично», – сказав президент України.

«Україна хоче миру. Європа хоче миру. Світ хоче миру. І ми побачили, хто єдиний хоче війни. Але Росія не зможе зупинити хід історії. Людство і міжнародне право сильніші, ніж одна держава-терорист. Росії доведеться закінчувати цю війну. Війну, яку вона розпочала. І я виключаю, що врегулювання може відбуватись на будь-якій іншій основі, ніж українська формула миру», – наголосив Володимир Зеленський.

Промова Зеленського була однією з найбільш очікуваних в рамках чергової сесії Генасамблеї ООН, яка цього року присвячена війні Росії проти України. На минулорічній Генасамблеї, торік у вересні, Зеленський порівняв ООН із «супергероєм на пенсії», коли закликав зупинити агресію РФ проти України.