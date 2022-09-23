Зупинити зло. Найбагатший олігарх РФ не під санкціями та виробництво ядерної зброї

Журналісти проєкту Радіо Свобода «Схеми» встановили, що корпорація найбагатшого олігарха Російської Федерації Володимира Лісіна «НЛМК» з 2014 року постачала сталь підприємствам-розробникам російської ядерної зброї. При цьому Лісін може безперешкодно вести бізнес та відпочивати на Заході, наприклад, на своїх французьких віллах, які віднайшли «Схеми». Оскільки США, Британія, Євросоюз досі не застосували щодо нього санкції, на відміну від інших великих бізнесменів РФ. Як і Україна.

КРИК У ПУСТЕЛІ

Сьомого вересня «Схеми» опублікували розслідування про те, що російські танкери обходять заборону входження в порти ЄС і перевантажують нафту в морі на судна під прапорами Європи. Всі 13 танкерів, задіяних у схемі, виявилися власністю одного російського олігарха Володимира Лісіна – найбагатшої людини в РФ, за версією Forbes у 2022 році. Сам Лісін та йог0о компанії з лютого 2022 року не потрапили під санкції ані ЄС, США та Британії, ані України.

Чому Лісін, на відміну від десятків інших великих російських олігархів, не потрапляє до санкційних списків ані в Україні, ані на Заході?

На Лісіна, попри його статус російського багатія номер один, протягом перших трьох місяців повномасштабної війни ніхто особливо не звертав уваги. Тишу в квітні 2022-го несподівано порушила Українська федерація стрільби. Там почали вимагати звільнити Лісіна з посади голови Міжнародної федерації (ISSF). Мовляв, Лісін є акціонером металургійної компанії, яка працює на російську «оборонку». Це було схоже на крик у пустелі.

Бо в Україні, ЄС, Британії та США українських стрільців не почули. Відреагували лише у далекій Австралії. В уряді цієї країни заявили, що підтримують суворі санкції проти Росії й Білорусі, зокрема виступають за звільнення президента ISSF Володимира Лісіна. І запровадили проти нього австралійські персональні санкції.

Відтоді минуло п’ять місяців. Лісін так само під австралійськими санкціями, але не більше. Жодна з країн відтоді Австралію не підтримала. І Україна теж.

В чому проблема? Можливо, українські спортсмени не розібралися, і насправді немає у Лісіна ніякої металургійної компанії, а якщо і є – то, можливо, вона ніколи не співпрацювала з російською «оборонкою»? Може, в Австралії погарячкували і не розібралися, а от в ЄС, США, Британії і Україні все перевірили дуже ретельно – і виявилося, що все це помилка? Ні. Не помилка.

Група «НЛМК» – це металургійна імперія Володимира Лісіна. «НЛМК» розшифровується як «Новолипецький металургійний комбінат». І це ключове підприємство групи. «НЛМК» займається як видобутком сировини, так і виробництвом продукції зі сталі.

Головною компанією групи в Росії є ПАО «НЛМК». У ній Володимир Лісін – голова ради директорів. 79% акцій «НЛМК» належать кіпрській Fletcher Group Holdings Limited, у якій Володимир Лісін є директором.

Та про компанії групи «НЛМК» як у Росії, так і за кордоном – пізніше. А зараз – про те, чи співпрацювала «НЛМК» із військовими підприємствами Російської Федерації.

ЯДЕРНИЙ ПОПІЛ

Журналісти програми «Схеми» проаналізували дані публічних закупівель РФ і дійшли висновку, що співпрацювала. Причому найбільш плідно – з 2014 року, коли Росія анексувала Крим та розпочала воєнні дії на Донбасі.

Наприклад. «НЛМК» постачав сталь «Науково-виробничому об'єднанню «Електромашина». Воно виготовляє, з-поміж іншого, бойовий модуль «Охотник».

Електротехнічну сталь від «НЛМК» у 2017 році отримав і «Марійський машинобудівний завод». Він працює над розробкою зенітних систем.

Та найголовніше, що журналісти виявили, – сталь корпорації Лісіна систематично постачалась на державні підприємства РФ, які безпосередньо займаються виготовленням ядерної зброї.

По-перше, йдеться про «Російський федеральний ядерний центр – всеросійський науково-дослідний інститут технічної фізики імені академіка Забабахіна».

«Схеми» знайшли контракти на постачання електротехнічної сталі у 2017 році. Інститут Забабахіна розробляє та випробовує ядерні і термоядерні боєприпаси.

По-друге, мала місце співпраця «НЛМК» із Федеральним держпідприємством «Виробниче об'єднання «Север». Журналісти відшукали контракти 2014, 2015, 2016, 2017 і 2019 років. Після 2019 року дані про закупівлі «ВО «Север» публічно не оприлюднювались.

Основною діяльністю «Севера» є виробництво компонентів ядерних боєприпасів. Тобто це саме та зброя, якою тепер, у 2022 році, Володимир Путін погрожує світу. У підсумку. Євросоюз, Велика Британія, Україна і Сполучені Штати не запроваджують санкції проти російського олігарха Лісіна та «НЛМК». Навіть попри те, що «НЛМК» після 2014 року постачала сталь підприємствам, які виробляють ядерну зброю в РФ. Таким чином західний світ «дає добро» на діяльність російського сталевого гіганта на обох півкулях Землі.

У металургійній імперії Лісіна є потужні дочірні компанії у Європі та Сполучених Штатах. У «НЛМК» є підприємства у Данії, Бельгії та Італії. Тут випускають товсті сталеві листи. У Бельгії є ще одна компанія з виробництва тонких сталевих листів. У Франції – два таких підприємства.

На території США працює три компанії. В Індіані та Пенсильванії, там – тонкий прокат сталі.

Всі ці підприємства безпосередньо пов’язані з російською «НЛМК». Причому пов’язані ще й тим, що, відповідно до розслідування німецького видання Wirtschaftswoche, допомагають обходити заборону на ввезення російської сталі в ЄС.

На запит «Схем» в «НЛМК» не відповіли.

ФРАНЦУЗЬКІ ВІЛЛИ

Оскільки лідер рейтингу російського Forbes залишається поза увагою Європейського союзу, США та України, він має право безперешкодно подорожувати світом і відпочивати подалі від Новолипецька. Там, де і дихати легше, і клімат м’якший. На Лазуровому узбережжі Франції, наприклад. Журналісти програми «Схеми» знайшли дві вілли Володимира Лісіна на «Лазурці» – популярному серед багатіїв курорті, в муніципалітеті Вільфранш-сюр-Мер.

Маєтки зареєстровані на дві французькі компанії – SCI GAILLARDIA (власник – сам Володимир Лісін та син Юрій) та SCI BALEARA (власники – дружина і син Володимира Лісіна).

Вілли розташовані по сусідству і мають вихід до моря.

Таким чином розслідування «Схем» встановило: найбагатший олігарх Росії Володимир Лісін з 2014 року постачав сталь підприємствам-розробникам російської ядерної зброї, після повномасштабного вторгнення Росії його танкери обходять заборону входження в порти ЄС – перевантажують нафту в морі. При цьому Лісін може безперешкодно вести бізнес і подорожувати країнами ЄС, де має елітну нерухомість.

«Схеми» звернулися до уповноважених органів ЄС, Британії, США та України із проханням пояснити, чому Володимир Лісін не потрапив під санкційні обмеження. В РНБО України зазначили, що наразі не отримували пропозицій про запровадження- санкцій щодо Лісіна від уповноважених на це законом органів.

В уряді Британії зазначили, що не коментують свої можливі майбутні рішення щодо санкцій. Схожим чином відповіли і в Єврокомісії – не коментують формування списків публічно, бо це «процес, який відбувається в умовах конфіденційності». Відповідь від уповноваженого органу США буде оприлюднена відразу після отримання.