«Медуза»: резервістам можуть заборонити виїжджати з Росії

Російська влада має намір закрити кордони для чоловіків, вік яких підходить для мобілізації, повідомляє видання «Медуза» з посиланням на джерело, близьке до адміністрації президента Росії.

За словами співрозмовника видання, найімовірніше, заборона почне діяти з 28 вересня.

Друге джерело, близьке до Кремля, повідомило, що заборона діятиме «після референдумів» на окупованих Росією українських територіях. За словами співрозмовника, для виїзду з Росії чоловікам доведеться отримувати дозвіл від військкомату.

Влада Росії цю інформацію поки що офіційно не коментувала.

Як повідомив російський юрист Павло Чиков, прикордонна служба ФСБ вже почала забороняти росіянам виїзд із країни.

Крім того, студенти приватних вишів можуть бути призвані в рамках оголошеної Володимиром Путіним «часткової мобілізації», повідомило російське державне агентство ТАСС. Міносвіти Росії веде консультації з цього питання, повідомили агентству на гарячій лінії міністерства.

Після оголошеної в Росії мобілізації 21 вересня росіяни почали масово скуповувати квитки за кордон, а також намагатися виїхати з країни наземним транспортом. Кілометрові пробки сформувалися на кордоні з Казахстаном, Монголією і Грузією. У деяких регіонах мобілізація відбувається в екстреному порядку на тлі паніки місцевого населення. Російська влада заявила про намір мобілізувати 300 тисяч резервістів, але за повідомленнями ЗМІ, реальна цифра може перевищити мільйон людей.