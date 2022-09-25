У Якутську жінки влаштували хоровод проти мобілізації. Є затримані – ЗМІ

На центральній площі російського міста Якутськ вранці 25 вересня відбулася акція жінок проти мобілізації на війну в Україні. За даними ЗМІ, на акцію прийшли близько 400 жінок.

Як передають «Вести Якутии», жінки водили хоровод і скандували гасла «Ні війні», «Ні геноциду», «Дайте нашим дітям жити» тощо.

Місцева агенція Саха.Daily, у свою чергу, вказує, що спочатку поліція не знала, що робити, і не розганяла акцію, але потім почала масово затримувати її учасників – як жінок, так і чоловіків, які перебували на площі. Кількість затриманих наразі невідома.

Громадська палата Якутії, коментуючи акцію, повідомила, що «проходить осуохай – благословення матерів на повернення живими чоловіків та синів».

За даними порталу «ОВД-Инфо», станом на 25 вересня щонайменше 796 осіб затримані в 33 російських містах через протести проти мобілізації, майже половина від загальної кількості – в Москві.

Вранці 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в країні «у зв’язку з ситуацією в Україні». Він заявив, що призову на військову службу підлягатимуть громадяни, які перебувають у запасі. Насамперед, йдеться про тих, хто служив у лавах збройних сил, а також має певні військово-облікові спеціальності й досвід.

Втім численні свідчення і відео, поширені росіянами у мережі, вказують на те, що під мобілізацію потрапляють особи без військового досвіду і з порушенням інших вимог до прийняття у військо.

Мобілізація у РФ спричинила масовий виїзд із країни росіян – тисячі чоловіків останніми днями втекли до Грузії, Туреччини, Казахстану, Вірменії та інших країн, які мають з Росією безвізовий режим.