У Дагестані протестують проти мобілізації, чутно постріли

У російському регіоні Дагестан, в селі Ендірей Хасавюртовського району, місцеві жителі вийшли на стихійний протест проти мобілізації. Як повідомляє проєкт Радіо Свобода «Кавказ.Реалії», участь у протесті беруть понад сто людей.

У мережі користувачі повідомляють про перекриття людьми траси і постріли поліції у повітря. Втім протестувальники не розходяться.

Видання «Черновик» повідомляє, що в Ендіреї в рамках мобілізації призвали 110 осіб, зокрема тих, хто нещодавно повернувся з армії. В управлінні МВС по регіону коментарів не дали.

Раніше в Бабаюртівському районі Дагестану протестувальники проти мобілізації також перекривали трасу. У місті Баксан у Кабардино-Балкарії місцеві жителі зібралися на стихійний мітинг проти мобілізації – на площу перед адміністрацією вийшли кілька десятків людей.

З регіонів півдня Росії та Північного Кавказу надходять повідомлення про порушення під час проведення мобілізації на війну в Україні. Зокрема, у Дагестані до мобілізаційних пунктів доставляють багатодітних батьків неповнолітніх дітей, чоловіків без бойового та армійського досвіду тощо.

За даними порталу «ОВД-Инфо», станом на 25 вересня щонайменше 796 осіб затримані в 33 російських містах через протести, майже половина від загальної кількості – в Москві.

Вранці 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в країні «у зв’язку з ситуацією в Україні». Він заявив, що призову на військову службу підлягатимуть громадяни, які перебувають у запасі. Насамперед, йдеться про тих, хто служив у лавах збройних сил, а також має певні військово-облікові спеціальності й досвід.

Втім численні свідчення і відео, поширені росіянами у мережі, вказують на те, що під мобілізацію потрапляють особи без військового досвіду і з порушенням інших вимог до прийняття у військо.

Мобілізація у РФ спричинила масовий виїзд із країни росіян, які можуть бути призвані до армії, а також відносно нечисельні протести, які жорстко розганяють силовики.