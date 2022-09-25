Аксьонов заявив про «завершення мобілізаційних заходів» у Криму до кінця дня

Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов (за документами – Аксенов) заявив про «завершення мобілізаційних заходів» на території півострова до кінця дня 25 вересня.

«Крим закінчить мобілізаційні заходи сьогодні до кінця дня, виконавши їх у повному обсязі», – сказав Аксьонов.

Раніше він заявляв, що мобілізованих кримчан направлять до Севастополя «для перепідготовки».

21 вересня на тлі оголошення в Росії часткової мобілізації підконтрольна РФ влада Криму та Севастополя заявила про створення призовних комісій. Раніше Аксьонов заявляв, що вже відправив на материкову Україну 1200 «добровольців» і готує ще два батальйони.

Російські ЗМІ в окупованому Росією Криму рекламували «військову службу за контрактом в іменних підрозділах».

За даними правозахисників, з 21 вересня, коли в Росії оголосили про часткову мобілізацію, повістки отримали близько 5000 жителів Криму.

Вже 23 вересня стало відомо, що російська влада забороняє кримчанам залишати півострів без дозволу військкомату.

Президент України Володимир Зеленський 23 вересня заявив, що Київ має докази того, що окупаційна влада в Криму намагається мобілізувати кримських татар для участі у війні проти України.

Він зазначив, що примусова мобілізація на окупованих територіях, в тому числі в Криму, є злочином не тільки проти міжнародного права, а й проти конкретних людей і народу.

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