Росія намагається мобілізувати «якнайбільше чоловіків» з-поміж кримських татар – Зеленський

Київ має докази того, що окупаційна влада в Криму намагається мобілізувати кримських татар для участі у війні проти України, заявив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що примусова мобілізація на окупованих територіях, в тому числі в Криму, є злочином не тільки проти міжнародного права, а й проти конкретних людей та народу.

«Зараз у Криму в місцях компактного проживання киримли намагаються знайти та мобілізувати якнайбільше чоловіків. Ми вже маємо докази цього. Це свідоме намагання Росії знищити кримськотатарський народ, це свідоме намагання держави-агресора забрати життя у якнайбільшої кількості мешканців території, на яку зайшли російські війська», – сказав Зеленський.

Він звернувся до жителів окупованих територій із проханням берегти власні життя та допомагати послаблювати окупаційну владу.

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«У будь-який спосіб ховайтеся від російської мобілізації. Уникайте повісток. Намагайтеся виїхати на вільну територію України. Але якщо ви все ж потрапите до російської армії, то саботуйте будь-яку ворожу активність, заважайте будь-яким російським операціям, передавайте нам усю важливу інформацію щодо окупантів – їхніх баз, штабів, складів з боєприпасами. І за першої ж нагоди переходьте на наші позиції. Робіть усе, щоб зберегти життя і допомогти звільнити Україну», – закликав голова держави.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив проведення у країні часткової мобілізації і підписав відповідний указ.

Вже 23 вересня стало відомо, що російська влада забороняє кримчанам залишати півострів без дозволу військкомату.

За даними правозахисників, з 21 вересня повістки отримали близько 5 тисяч мешканців анексованого Криму. Повідомлялося про відправку мобілізованих у Ялті, Феодосії, Керчі, Ленінському районі Криму.