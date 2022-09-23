Мобілізація кримських татар може призвести до геноциду – правозахисники

У правозахисній організації «Крим SOS» заявляють, що, за попередніми оцінками, близько 90% повісток у Криму отримали кримські татари, такі масштаби мобілізації можуть спричинити геноцид кримськотатарського народу.



«За попередніми оцінками, близько 90% повісток у Криму отримали кримські татари. Водночас кримські татари становлять 13–15% населення півострова. Такі масштаби мобілізації можуть призвести до прихованого геноциду кримськотатарського народу», – заявив аналітик правозахисної організації «Крим SOS» Євген Ярошенко.



Редакція проекту Радіо Свобода Крим.Реалії намагається перевірити інформацію про кількість призваних до армії РФ кримських татар.



Правозахисники зазначають, що, згідно з нормами міжнародного права, умисне створення життєвих умов, розрахованих на повне чи часткове знищення етнічної групи, є однією із форм геноциду.



«Кримські татари є громадянами та корінним народом України, яких Росія може цілеспрямовано знищувати, кинувши на війну проти власної держави», – додав Ярошенко.



Правозахисники нагадують, що призов жителів окупованих територій до армії держави-окупанта порушує Женевську конвенцію та є воєнним злочином.



«Особливим військовим злочином є примус громадян України до участі у бойових діях проти власної держави», – наголошується у повідомленні.



За даними організації, з 21 вересня, коли в Росії оголосили про часткову мобілізацію, повістки отримали близько 5000 жителів анексованого Криму.



Раніше постійний представник президента України в АРК Таміла Ташева повідомила, що у Криму російські військкоми масово вручають повістки у місцях компактного проживання кримських татар.

З огляду на бойові дії, а також російську окупацію Криму Радіо Свобода не може оперативно перевірити цю інформацію з незалежних джерел.

Наразі окупаційна влада Криму не коментувала мобілізацію кримських татар. Раніше російський глава Криму Сергій Аксьонов заявляв, що вже відправив на материкову Україну 1200 «добровольців» і готує ще два батальйони.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив проведення у країні часткової мобілізації і підписав відповідний указ.

Міністр оборони Сергій Шойгу заявляв, що в рамках «часткової мобілізації» планують призвати 300 тисяч осіб, проте «Нова газета. Європа» з посиланням на джерело в адміністрації президента повідомила, що насправді засекречений пункт президентського указу дозволяє призвати до мільйона людей. У Кремлі це заперечили.

Після оголошення мобілізації квитки на найближчі рейси з Росії до безвізових Стамбула, Єревана і Баку були розкуплені. На прикордонних пунктах із Казахстаном, Грузією, Білоруссю та Фінляндією з російського боку утворилися автомобільні корки.

23 вересня у своєму щоденному звіті американський Інститут дослідження війни (ISW) заявив, що Кремль відкрито не дотримується обіцяних умов щодо часткової мобілізації, а жорсткий підхід викликає громадський гнів і недовіру по всій Росії.