Кадиров: у Чечні мобілізації не буде

Голова Чечні Рамзан Кадиров на нараді з оперативним штабом із проведення так званої «спеціальної військової операції» (так у Росії офіційно називають війну) заявив, що в цьому регіоні Росії мобілізація не проводитиметься. Він пояснив це тим, що за час війни Росії проти України республіка «перевиконала план», повідомив проєкт Радіо Свобода Кавказ.Реалії.

Сюжет із виступом керівника регіону вийшов у вечірньому випуску новин на ЧДТРК «Грозний». Участь у бойових діях за час війни взяли 20 тисяч людей, сказав Кадиров. За його словами, Чечня перевиконала «спущений план» на 254%. Про який план йдеться, ким і яким чином він був затверджений, не уточнювалося.

Крім того, Кадиров заявив, що родичі близько 40 жінок, які намагалися напередодні провести у Грозному антивоєнний мітинг, вже мобілізовані і відправлені до України. Він також пригрозив, що будь-кого, хто вийде на мітинг, або їхніх чоловіків і всіх дітей відправлятимуть «на передову».

Раніше про це повідомляв представник опозиційного руху 1ADAT Ібрагім Янгулбаєв: за його даними, родичів цих жінок змусили підписати документи, згідно з якими вони нібито записуються добровольцями.

На початку серпня голова Чечні Рамзан Кадиров заявив, що до участі у війні проти України готові близько 19 тисяч жителів республіки. Голова регіону, який став найбільшим плацдармом для відправки солдатів у зону бойових дій, регулярно звітує про кількість підготовлених сил, проте об’єктивність таких оцінок викликає в експертів серйозні сумніви.

15 вересня Рамзан Кадиров заявив, що голови російських регіонів мають провести «самомобілізацію» і підготувати добровольців для відправки на війну в Україні, не чекаючи оголошення Кремлем воєнного стану. На думку голови Чечні, якщо кожен регіон підготує хоча б одну тисячу добровольців – «питання вирішення завдань спецоперації можна було б закрити в найкоротший термін».

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив проведення у країні часткової мобілізації і підписав відповідний указ.

Міністр оборони Сергій Шойгу заявляв, що в рамках «часткової мобілізації» планують призвати 300 тисяч осіб, проте «Нова газета. Європа» з посиланням на джерело в адміністрації президента повідомила, що насправді засекречений пункт президентського указу дозволяє призвати до мільйона людей. У Кремлі це заперечили.