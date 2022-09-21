У Чечні затримали жінок на антивоєнному мітингу. Кадиров каже, що провів з ними розмову

Лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив про участь 15-20 жінок в антивоєнному мітингу в Грозному. Після того, як правозахисники повідомили про затримання жінок, Кадиров особисто підтвердив, що мітинг відбувся, а він провів розмову з протестувальницями.

За даними проєкту Радіо Свобода «Кавказ.Реалії», мітинг 21 вересня став практично першою за роки правління Кадирова акцією проти дій місцевої влади.

Згідно з повідомленням, яке Кадиров опублікував у Telegram, у трьох із 20-ти жінок сини воюють в Україні. У двох із них – це єдині сини.

Кадиров сказав жителям Чечні не виходити на антивоєнні протести, а ті, хто зроблять це – «вороги народу» і мають бути відправлені в зону бойових дій, стверджує Кадиров. Він заявляє, що у Чечні немає жодного випадку відмови від участі у бойових діях, а всі відправлені військові буцімто виїхали в Україну добровільно.

Правозахисники ж заявляють, що «добровольцями» у Чечні змушують ставати. І навіть людей з інвалідністю чи судимістю. При цьому молодих людей викрадають та із погрозами кримінального переслідування змушують виїжджати в Україну чи вимагають великих сум грошей за звільнення від участі в бойових діях.