Британська розвідка вказала на проблеми з укомплектовуванням російських військ

Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки вказує, що в лавах російської армії є проблеми з укомплектовуванням сил на війну проти України.

Відомство зазначає, що пов’язана з Кремлем російська приватна військова компанія «Вагнер» принаймні з липня проводить кампанію з вербування російських засуджених для проходження служби в Україні.

«Ув’язненим пропонується пом’якшення покарання, а також грошове заохочення. Нещодавно опубліковане відео, яке, ймовірно, показує власника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина, що вербує в’язнів. На відео Пригожин наголошує, що шукає лише «бійців для десантно-штурмових підрозділів», – йдеться в повідомленні.

Крім того, як повідомляється, «російські військові академії скорочують курси навчання та зміщують терміни випуску курсантів».

«Майже напевно, вони можуть бути задіяні для підтримки операції в Україні. Проблема російської живої сили стає дедалі гострішою. Прискорення підготовки офіцерів-кадетів і потреба «Вагнера» у штурмових загонах свідчить про те, що двома найбільш критичними нестачами під час кризи комплектування армії є, ймовірно, бойова піхота та молодші командири», – пише британська розвідка.

Про те, що Росія намагається всіляко поповнити свої втрати в живій силі, не оголошуючи при цьому загальну мобілізацію, повідомляв раніше і Генштаб ЗСУ. Йшлося про насильну «мобілізацію» на окупованих територіях, зокрема підконтрольних угрупованням «ДНР» та «ЛНР». Останніми днями про підготовку нових «загонів» та «батальйонів добровольців» на війну проти ЗСУ заявляли лідер Чечні Рамзан Кадиров та призначений Кремлем голова окупованого Криму Сергій Аксьонов.