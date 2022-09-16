Генштаб: втрати військ РФ від початку вторгнення в Україну перевищили 54 тисячі осіб

Втрати російських військ з початку вторгнення в Україну становлять 54 050 осіб, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 15 вересня.

За даними командування, російська армія втратила близько 200 військових за попередню добу

Штаб наводить оновлені дані щодо втрат російської техніки:

2199 танків (+6)

4690 бойових броньованих машин (+8)

1302 артилерійських систем (+7)

312 реактивних систем залпового вогню (+1)

168 засобів протиповітряної оборони (+1)

250 літаків

216 гелікоптерів (+1)

908 безпілотників оперативно-тактичного рівня

233 крилатих ракет

15 кораблів

3550 автомобілів і автоцистерн (+28)

121 одиницю спеціальної техніки (+1)

За даними Генштабу, найбільших втрат російська армія зазнала на Бахмутському і Донецькому напрямках.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1351 російський військовослужбовець загинув, ще 3825 – зазнали поранень​.



Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.