У Пентагоні озвучили деталі нового пакету військової допомоги для України

Міністерство оборони США повідомило, що у пакеті нової військової допомоги для України на 600 мільйонів доларів містяться засоби для «критичних потреб України в сфері безпеки та оборони». Цей двадцять перше вилучення обладнання із запасів Міністерства оборони з серпня 2021 року, вказує Пентагон.

Зокрема, пакет допомоги включає:

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

36 000 105-міліметрових артилерійських снарядів;

1000 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

4 протиартилерійські радари;

4 вантажівки та вісім причепів для перевезення важкої техніки;

Система протидії безпілотним літальним системам;

обладнання для розмінування;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

Підривні боєприпаси та обладнання;

Стрілецька зброя та боєприпаси;

Прилади нічного бачення, спорядження для холодної погоди та інше польове обладнання.

Загалом Сполучені Штати виділили близько 15,8 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні з початку роботи адміністрації Джо Байдена. З 2014 року Сполучені Штати виділили приблизно 17,9 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні та понад 15,1 мільярдів доларів з початку неспровокованого вторгнення Росії 24 лютого.

«Щоб задовольнити нові потреби України на полі бою, Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні ключові засоби», – йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що Білий дім оголосив про виділення Україні додаткових 600 мільйонів доларів військової допомоги в рамках підтримки США у боротьбі проти російської агресії.