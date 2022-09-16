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У Пентагоні озвучили деталі нового пакету військової допомоги для України

До нового пакета військової допомоги США Україні увійшли боєприпаси для ракетних систем HIMARS та артилерійські снаряди

Міністерство оборони США повідомило, що у пакеті нової військової допомоги для України на 600 мільйонів доларів містяться засоби для «критичних потреб України в сфері безпеки та оборони». Цей двадцять перше вилучення обладнання із запасів Міністерства оборони з серпня 2021 року, вказує Пентагон.

Зокрема, пакет допомоги включає:

  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • 36 000 105-міліметрових артилерійських снарядів;
  • 1000 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
  • 4 протиартилерійські радари;
  • 4 вантажівки та вісім причепів для перевезення важкої техніки;
  • Система протидії безпілотним літальним системам;
  • обладнання для розмінування;
  • протипіхотні боєприпаси Claymore;
  • Підривні боєприпаси та обладнання;
  • Стрілецька зброя та боєприпаси;
  • Прилади нічного бачення, спорядження для холодної погоди та інше польове обладнання.

Загалом Сполучені Штати виділили близько 15,8 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні з початку роботи адміністрації Джо Байдена. З 2014 року Сполучені Штати виділили приблизно 17,9 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні та понад 15,1 мільярдів доларів з початку неспровокованого вторгнення Росії 24 лютого.

«Щоб задовольнити нові потреби України на полі бою, Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні ключові засоби», – йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що Білий дім оголосив про виділення Україні додаткових 600 мільйонів доларів військової допомоги в рамках підтримки США у боротьбі проти російської агресії.

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