Кримчанам заборонили виїздити з півострова без дозволу військкомату – медіа

Жителі окупованого Криму, які хочуть виїхати з півострова, повинні отримати дозвіл у російському військовому комісаріаті за місцем проживання. Про це повідомляє російське державне агентство «Кримінформ» із посиланням на начальника російської служби з мобілізаційної роботи й територіальної оборони Криму Віктора Фесенка, передає проєкт Радіо Свобода «Крим.Реалії».

«Громадянин має звернутися до військового комісаріату, написати заяву або подати відповідний документ. Далі військкомат розгляне та дасть дозвіл на виїзд, якщо для цього є обставини. Наприклад, є необхідність виїхати по роботі, навчанню чи на лікування», – заявив Фесенко.

Він додав, що за неможливості знайти людину для вручення повістки з нею зв’яжуться телефоном.

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«Є мобільний телефон громадянина, за яким йому можуть зателефонувати. Після дзвінка громадянин зобов’язаний прийти у військкомат та з’ясувати суть дзвінка», – заявив Фесенко.

При цьому ще 22 вересня радник російського голови Криму Олег Крючков із посиланням на Фесенка заявляв, що «виїзд із Криму не заборонено».

21 вересня на тлі оголошення в Росії часткової мобілізації російська влада Криму та Севастополя заявила про створення призовних комісій. Раніше підконтрольний Кремлю голова Криму Сергій Аксьонов заявляв, що вже відправив на материкову Україну 1200 «добровольців» і готує ще два батальйони.

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За даними правозахисників, з 21 вересня повістки отримали близько 5 тисяч мешканців анексованого Криму. Повідомлялося про відправку мобілізованих у Ялті, Феодосії, Керчі, Ленінському районі Криму.

За даними української прокуратури, з 2015 року Росія провела у Криму 15 незаконних призовних кампаній до збройних сил РФ. Правозахисники називають призов мешканців Криму та Севастополя до російської армії порушенням міжнародного права.