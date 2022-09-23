Чоловіків вже не випускають з окупованого півдня: свідчення

Про те, що Росія вже не випустила деяких чоловіків до 35 років з окупованого півдня, написав 22 вересня мер Мелітополя Іван Федоров. Він закликав чоловіків терміново залишити захоплені території, оскільки окупанти імовірно почнуть там мобілізацію. Радіо Донбас.Реалії вже попереджало про те, що примусова мобілізація, «обкатана» на Донецьку та Луганську, рано чи пізно почнеться й на новоокупованих теренах України. Кілька днів тому окупаційна адміністрація Запоріжжя оголосила про перехід на пропускну систему через лінію розмежування. Проте, вочевидь, обмеження пустили в хід уже сьогодні.

Ми зазирнули у телеграм-групи, де люди діляться інформацією про перетин блокпосту у Василівці – єдиного зараз між окупованою та вільною територією України. Ми виявили кілька десятків свідчень про те, що молодих чоловіків не пропускають через блокпост.

«Висадили повністю автобус із чоловіками та жінками. Різний вік. Коли почали висаджувати хлопців 18-35 років, жінки підняли паніку, оркам це не сподобалося, і таким чином провчили всіх, хто їхав» (22.09.22)

«Чоловіків з 18 до 35 не пропускають. Сказали, що поки – до закінчення референдуму, а далі незрозуміло. Також вояки сьогодні сказали, що дівчат також пропускати не будуть»​ (22.09.22)

«​Зараз знайома жінка стоїть на тарілці. Сказала, що дійсно не випускають 18-35 років чоловіків, навіть 36 років неохоче пропускають. Їхніх дітей 17,5 років випускати не хочуть»​ (22.09.22)

«Добрий день. Стоїмо на Василівці – напрямок Дніпрорудне. До 35 років розвертають всіх – і чоловіків, і жінок»​ (22.09.22)

«​Ні. ЧОЛОВІКІВ ВІД 18 ДО 35 НЕ ПРОПУСКАЮТЬ. Я стою на виїзді на даний момент. Жоден чоловік не проїхав від 18 до 35 років, всіх висаджували» (22.09.22)

«​Їхала вчора, висадили всіх хлопців 18-35 років»​ (22.09.22)

«​Сьогодні висадили всіх 18-35. Розвернули назад. Мені 36, сказали: «Їдь, пощастило тобі»​ (22.09.22)

«​Не випускають, я вчора їхала, наш автобус розвернули»​(23.09.22)

«​У мене вчора завернули автобус, 11 людей з 25 до 34 років, з дружинами дітьми, приїхав назад»​ (23.09.22)

Також відділ стратегічних комунікацій Міноборони опублікував фото, як стверджується, документа окупаційної адміністрації Мелітополя про вимогу отримувати для виїзду з міста документ від так званого військкомату:

Мер Мелітополя Іван Федоров закликає чоловіків такого віку негайно евакуюватися. «​Необхідно вже зараз або намагатись виїжджати в сторону Запоріжжя, або обрати альтернативний шлях – в сторону Грузії через тимчасово окупований Крим»​, – зазначає він.

Також ми інформували про те, як примусово мобілізовані громадяни можуть здатися у полон:

Ольга Гушол

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