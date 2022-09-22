На оккупированной части Донбасса мобилизация местного населения в подконтрольные России военные формирования продолжается уже не менее 10 месяцев. В то же время, на других захваченных территориях принудительная мобилизация до сих пор не проводилась. Как ситуация может развиваться теперь, после того, как оккупационные власти объявили о проведении так называемого референдума о вхождении в состав России, а в самой России мобилизация уже объявлена?

20 сентября оккупационные администрации Донбасса и юга Украины анонсировали проведение так называемых референдумов на подконтрольной им территории. На них население якобы должно решить присоединиться к России. А 21 сентября президент России владимир Путин огласил в стране мобилизацию. Призвать в российскую армию для пополнения рядов участников войны в Украине планируют не менее 300 000 человек. Вероятно, это коснется и аннексированных Россией территорий Украины, если такие аннексии в ближайшее время произойдут.

Как пример можно рассматривать Крым, который был аннексирован Россией еще в 2014 году: там проводится воинский призыв в вооруженные силы России, а крымчане участвуют в так называемой «специальной военной операции»​.

Сейчас сложно сказать, как подобная мобилизация будет проводиться на оккупированной части Донбасса. Дело в том, что по мнению экспертов и местных жителей, мобилизационный ресурс там практически исчерпан, а те, кого еще могут мобилизовать, всячески уклоняются от этого: часты случаи, когда мужчины призывного возраста просто не выходят из дому по много месяцев. Местные жители негативно высказываются о происходящем. В социальные сети не раз попадали видео о том, как жены и матери призывников неорганизовано протестуют против призыва.

Сами мобилизованные записывают видео с обращениями о своем тяжелом положении, отсутствии амуниции и командования. Вероятные тяжелые потери среди мобилизованных на Донбассе только усиливают это недовольство: по рассказам украинских защитников, воевавших под Северодонецком, мобилизованных из ОРДЛО там использовали для разведки боем, ежедневно жертвуя десятками жизней.

О том, что рано или поздно Кремль перейдет к мобилизации в других захваченных областях, давно предупреждали военные аналитики. Сейчас сложно спрогнозировать, как быстро российские власти смогут организовать кампанию на оккупированной части Херсонской и Запорожской областей. Но уже можно предположить, что в случае решения о присоединении этих территорий к России, их население становится потенциальным «мобилизационным резервом» для российской агрессии в Украине, каким стала оккупированная часть Донбасса.

Что можно сделать, чтобы избежать подобной участи? Вариантов немного. Самый очевидный из них - выезд с оккупированной территории, пока это возможно через КПП в Васильевке Запорожской области. Нет гарантий того, что российские власти не закроют выезд из регионов, в том числе руководствуясь именно логикой мобилизации. Журналист Андрей Цаплиенко сообщает, что уже 21 сентября были случаи высаживания мужчин призывного возраста при попытке выезда из оккупации. С 1 октября оккупационные силы огласили выезд по спецпропускам, и не исключено, что мужчины подпадут под ограничения.

Вот одно из сообществ, где люди, ищут возможности выехать с захваченной территории юга Украины, ищут попутчиков или предлагают такие услуги.

Если мобилизация начнется, а избежать ее не удастся, то остается вариант как можно скорее сдаться в плен украинским военным. Сообщество InformNapalm даже создало специальную инициативу, которая способствует сдаче в плен для украинцев, которых мобилизовали оккупационные администрации. Минобороны же призывает тех, кто стал жертвой насильственной мобилизации, предварительно договориться о том, как и где выйти на украинские позиции. Ниже информация о том, как это сделать:

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