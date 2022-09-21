Вирок Джелялу є черговою спробою РФ залякати кримськотатарський народ – Чубаров

Вирок, винесений підконтрольним Росії судом у Криму першому заступнику Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялу, є «помстою РФ за його незламність» та «черговою спробою залякати кримськотатарський народ». Про це у коментарі Радіо Свобода зазначив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Усі звинувачення абсолютно безпідставні. Ми не мали жодних ілюзій, яким буде «вирок» на основі судилища, яке спирається на матеріали, що здобуті через катування. Це чергове свідчення того, як вони намагаються залякати, розчавити кримськотатарський народ. Для того, щоб розправитися з корінним народом Криму, російські окупанти обирають найкращих синів нашого народу», – сказав Чубаров.

Він також додав, що звільнити Джеляла та інших засуджених підконтрольними Росії судами у Криму кримськотатарських активістів, можна буде завдяки звільненню самого півострову.

«Отже, усі працюємо над звільненням Криму», – наголосив Чубаров.

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму 21 вересня оголосив вирок фігурантам «справи про диверсію на газопроводі» у Перевальному – політику та активісту Наріману Джелялу (за документами – Джелялову) та братам Азізу та Асану Ахтемовим. Джеляла засудили до 17 років позбавлення волі у колонії суворого режиму зі штрафом 700 тисяч рублів та обмеженням волі строком на 1,5 роки.

Асана Ахметова засудили до 15 років колонії суворого режиму зі штрафом 500 тисяч рублів та обмеженням волі 1 рік. Азіза Ахтемова засудили до 13 років колонії суворого режиму зі штрафом 500 тисяч рублів та обмеженням волі 1 рік.

МЗС України назвало ці вироки ганебними.