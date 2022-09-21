МЗС назвало ганебним вирок Джелялу та братам Ахтемовим у Криму

Міністерство закордонних справ України прокоментувало вирок, винесений підконтрольним Росії судом першому заступнику Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялу, а також братам Асану та Азізу Ахтемовим в окупованому Криму.

«Сьогоднішній ганебний вирок став черговим свідченням політично вмотивованого переслідування російською владою представників кримськотатарського народу, які опинилися у заручниках злочинного путінського режиму через незгоду з окупацією Криму», – заявляють у відомстві.

Міністерство вказало на те, що після затримання Джелял та брати Ахтемови «пройшли через увесь арсенал російських репресивних методів тиску» – від погроз до тортур.

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За даними МЗС, від початку повномасштабного вторгнення Росії до України окупаційна влада винесла понад 30 вироків кримським політв’язням, сумарний термін їхнього ув’язнення перевищує 1100 років.

«Кремль продовжує нахабно переслідувати та ігнорує свої міжнародні зобов’язання щодо поваги та забезпечення прав людини та основних свобод, грубо порушуючи міжнародне гуманітарне право», – вважають у міністерстві.

Дипломатичне відомство закликає міжнародну спільноту та партнерів по Кримській платформі із закликом до політичного, дипломатичного, санкційного та економічного тиску на Росію з вимогою звільнити Джеляла, Ахтемових та «усіх українських громадян, незаконно ув’язнених путінським режимом».

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«Разом наближаємо той день, коли слова Нарімана Джеляла з-за ґрат стануть реальністю: «З Криму все почалося, Кримом і завершиться», – додали в МЗС.

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму 21 вересня оголосив вирок фігурантам «справи про диверсію на газопроводі» у Перевальному – політику та активісту Наріману Джелялу (за документами – Джелялову) та братам Азізу та Асану Ахтемовим. Джеляла засудили до 17 років позбавлення волі у колонії суворого режиму зі штрафом 700 тисяч рублів та обмеженням волі строком на 1,5 роки.

Асана Ахметова засудили до 15 років колонії суворого режиму зі штрафом 500 тисяч рублів та обмеженням волі 1 рік. Азіза Ахтемова засудили до 13 років колонії суворого режиму зі штрафом 500 тисяч рублів та обмеженням волі 1 рік.