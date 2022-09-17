Зеленський не виключає, що Київ повертатиме Крим дипломатичним шляхом

Президент України Володимир Зеленський допускає, що Україна повертатиме Крим дипломатичним шляхом. Про це він заявив в інтерв'ю агенції Reuters.



«Немає іншого шансу, просто немає виходу, треба деокуповувати територію. Так може статися, що Крим буде повертатися дипломатичним шляхом. Безумовно, люди в Україні більше підтримують дипломатичний шлях вирішення цього питання. Що за коло осіб буде обговорювати це питання і коли це буде, я не можу зараз сказати. Але, тим не менше, це моя думка», – відповів він на запитання, чи в стані Україна повернути Крим.

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Зеленський раніше заявляв, що «війна закінчиться саме там, де вона почалася 2014 року, звільненням окупованих територій України, в тому числі Донбасу й Криму, та виходом українських військ на державний кордон 1991 року».