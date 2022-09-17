Зеленський не виключає, що Київ повертатиме Крим дипломатичним шляхом

Президент України Володимир Зеленський допускає, що Україна повертатиме Крим дипломатичним шляхом. Про це він заявив в інтерв'ю агенції Reuters.
«Немає іншого шансу, просто немає виходу, треба деокуповувати територію. Так може статися, що Крим буде повертатися дипломатичним шляхом. Безумовно, люди в Україні більше підтримують дипломатичний шлях вирішення цього питання. Що за коло осіб буде обговорювати це питання і коли це буде, я не можу зараз сказати. Але, тим не менше, це моя думка», – відповів він на запитання, чи в стані Україна повернути Крим.
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Зеленський раніше заявляв, що «війна закінчиться саме там, де вона почалася 2014 року, звільненням окупованих територій України, в тому числі Донбасу й Криму, та виходом українських військ на державний кордон 1991 року».
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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