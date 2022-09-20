У Севастополі вночі і вранці було чути звуки вибухів і стрілянини

Вранці 20 вересня у центральній частині Севастополя було чути два вибухи і стрілянину з вогнепальної зброї, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Перший вибух пролунав о 04:51, він був віддалений, невиразний і не схожий на роботу системи протиповітряної оборони, розповів кореспондент.

Другий – пролунав о 06:05, був більш гучним, чіткішим, проте було важко визначити, з якого напрямку йде звук, при цьому диму видно не було.

Близько 06:45 у Севастополі, за словами кореспондента, розпочалася хаотична стрілянина зі стрілецької зброї, приблизно з району Корабельної сторони або Інкермана і тривала близько однієї хвилини, проте хлопків цього разу чути не було.

Підконтрольна Росії влада Севастополя поки що не коментувала ці події.

Починаючи із серпня у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це збиттям «українських безпілотників» та «роботою ППО». На тлі повідомлень про вибухи у Севастополі почали перевіряти укриття.

9 серпня стало відомо про серію вибухів на військовому аеродромі у селищі Новофедорівка Сакського району Криму. 16 серпня сталися вибухи на складах боєприпасів у Джанкойському районі.

7 вересня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний визнав ракетні удари українських військових по російських військових об’єктах у Криму в серпні 2022 року.

Міноборони України закликало кримчан повідомляти у чат-бот «єВорог» інформацію про дислокацію військ Росії на окупованому Кримському півострові.