Росія передислокувала підводні човни з Севастополя до Новоросійська – британська розвідка

Командування Чорноморського флоту Росії майже напевно передислокувало свої підводні човни класу KILO з порту приписки в Севастополі у Криму до Новоросійська в Краснодарському краї на півдні Росії, повідомила вранці 20 вересня британська розвідка.

«Дуже ймовірно, що це сталося через нещодавню зміну рівня загрози місцевій безпеці в умовах посилення українських ударних можливостей дальньої дії. За останні два місяці було атаковано штаб флоту та його головний аеродром морської авіації», – йдеться в повідомленні, яке цитує Міністерство оборони Великої Британії.

«Гарантії базування Чорноморського флоту Росії в Криму, ймовірно, були однією з мотивацій російського президента Володимира Путіна для анексії півострова в 2014 році. Зараз безпека бази прямо підірвана агресією Росії проти України, що триває», – додали у розвідці.

У серпні агентство Reuters із посиланням на неназваного західного чиновника повідомило, що вибухи на кримському військовому аеродромі Саки поблизу селища Новофедорівка вивели з ладу більше ніж половину всієї чорноморської військово-морської авіації Росії.

За словами джерела в європейських офіційних колах, після такої втрати російським військам набагато складніше загрожувати з окупованого Криму українським причорноморським містам, наприклад Одесі.

Раніше Міністерство оборони Великої Британії оцінило втрати російської авіації при вибуху під Новофедорівкою щонайменше у п’ять бомбардувальників Су-24 і три Су-30.