У Меджлісі закликали жителів Криму не збирати ніяких речей на зиму для військових РФ

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав жителів окупованого Росією Криму не брати участі у зборі так званої «гуманітарної допомоги» для російських військових, які воюють проти України.

«Не беріть участь у зборі теплих речей та в будь-яких акціях з надання «гуманітарної» допомоги міжнародним злочинцям та вбивцям – російським військовослужбовцям, які вторглися на територію України. Не забувайте, що навіть одноразова ваша підневільна участь (це коли ви не наважуєтеся сказати «ні» нахабним та агресивним збирачам) у зазначених акціях є нічим іншим, як співучастю у сприянні російській окупації Криму. Рішуче відмовляйте збирачам, які пропонуватимуть вам здати теплі речі або, якщо немає речей, внести гроші на їх придбання», – написав Чубаров.

Як повідомлив раніше проєкт Радіо Свобода Idel.Реалії, 7 вересня призначений Кремлем голова окупованого Криму Сергій Аксьонов підписав розпорядження про збір «гуманітарної допомоги» російськими відомствами на півострові. У документі зазначено, що допомога скеровуватиметься «постраждалому населенню» на територіях, які контролюють угруповання «ДНР» та «ЛНР». Крім того, йшлося, що «переказ грошових коштів не передбачено» і що «беруть лише матеріальні засоби», зазначені у списку.

У цьому списку, зокрема, була вказана «термобілизна зимова», «постільна білизна», «шкарпетки бавовняні зимові», «ковдра», «чоботи гумові», «спальні мішки зимові з підігрівом (до -25)», ліки тощо.

Раніше підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов заявляв, що відправив на материкову Україну 1200 «добровольців» і готує ще два батальйони. Російські ЗМІ у Криму рекламують «військову службу за контрактом в іменних підрозділах».