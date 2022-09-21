У окупованому Криму Нарімана Джеляла засудили до 17 років позбавлення волі

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму 21 вересня оголосив вирок фігурантам «справи про диверсію на газопроводі» у Перевальному – політику та активісту Наріману Джелялу (за документами – Джелялову) та братам Азізу та Асану Ахтемовим.



Джеляла засудили до 17 років позбавлення волі у колонії суворого режиму зі штрафом 700 тисяч рублів та обмеженням волі строком на 1,5 роки.



Асана Ахметова засудили до 15 років колонії суворого режиму зі штрафом 500 тисяч рублів та обмеженням волі 1 рік.



Азіза Ахтемова засудили до 13 років колонії суворого режиму зі штрафом 500 тисяч рублів та обмеженням волі 1 рік.



Російське звинувачення просило 15 років колонії для фігурантів справи.

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15 грудня 2021 року адвокат Микола Полозов повідомив, що російські силовики завершили попереднє розслідування у справі про «диверсію на газопроводі» у селі Перевальне, Наріману Джелялу додали ще одне звинувачення.

На початку вересня 2021 року в окупованому Криму російські силовики провели обшуки та затримали кількох осіб у так званій справі про «диверсію на газопроводі». Серед затриманих опинився кримськотатарський політик і активіст Наріман Джелял.

Влада України пов’язує затримання та арешти кримськотатарських активістів із самітом «Кримської платформи», що відбувся незадовго до цього.