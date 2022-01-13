Росія в Криму продовжує переслідування кримських татар, незаконний призив та мілітаризацію дітей – HRW

У 2021 році російська влада в анексованому Криму продовжувала переслідування за релігійною або політичною ознакою, а також проводила незаконний призов до армії, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії із посиланням на звіт Human Rights Watch.

У організації зазначають, що російська влада в Криму продовжила переслідувати кримських татар за звинуваченнями в причетності до «Хізб-ут-Тахрір» – організації, забороненій у Росії як терористична, але легальній в Україні.

«Десятки кримських татар продовжували відбувати терміни за довільними звинуваченнями щодо участі в цій організації. Багато хто з засуджених був активістом «Кримської солідарності» – групи, яка надає підтримку кримським татарам, заарештованим із політично мотивованих підстав. У лютому та серпні за аналогічними надуманими підставами було заарештовано загалом 11 осіб», – йдеться у доповіді.

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Зазначається також, що у вересні «за надуманим обвинуваченням» було заарештовано кримського політика, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла – одного «з небагатьох кримськотатарських лідерів, що залишилися на півострові».

У цій же справі було затримано ще чотирьох представників кримськотатарської громади.

«У березні в результаті чергової хвилі обшуків було затримано чотирьох чоловіків і одну жінку з числа послідовників Свідків Єгови – їхні організації заборонені в Росії як екстремістські. Того ж місяця Віктор Сташевський був засуджений на шість із половиною років за «організацію діяльності екстремістської спільноти». Цей вирок став найсуворішим із тих, що виносили в Криму послідовникам Свідків Єгови», – зазначають правозахисники.

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У HRW підкреслили, що російська влада продовжує здійснювати військовий призив на території анексованого півострова, порушуючи тим самим міжнародне гуманітарне право. Зазначається, що заклик у Криму здійснювався на тлі агітаційних кампаній та військової пропаганди серед школярів.

Починаючи з весни 2014 року, Росія незаконно окупувала український Крим, а потім почала гібридну агресію на сході України. Кремль називає анексію Криму «відновленням історичної справедливості», відкидаючи також збройну підтримку бойовиків на Донбасі – Москва заявляє, що там можуть бути хіба що російські «добровольці».