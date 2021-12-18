16 грудня ЮНЕСКО внесла кримськотатарський орнамент «Орнек» до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства. В ЮНЕСКО зазначили, що «Орнек» – українська система символів та їх значень, яка нині використовується у вишивці, ткацтві, гончарній справі, гравіювання, ювелірних виробах, різьбленні по дереву, розпису по склу та стінах. У 2018 році Міністерство культури України включило кримськотатарський орнамент «Орнек» до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини.



Як сказано на сайті Віртуального музею нематеріальної культурної спадщини України, старшому майстру, який продовжує створювати унікальні роботи, а також навчати цьому ремеслу, – 90 років. Наймолодшим носіям цього елементу нематеріальної культурної спадщини – учням гуртків, що вивчають особливості побутування та використання кримськотатарського орнаменту, – 10-12 років.