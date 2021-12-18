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Культурна спадщина людства: кримськотатарський орнамент «Орнек» та його «охоронці» (фотогалерея)

16 грудня ЮНЕСКО внесла кримськотатарський орнамент «Орнек» до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства. В ЮНЕСКО зазначили, що «Орнек» – українська система символів та їх значень, яка нині використовується у вишивці, ткацтві, гончарній справі, гравіювання, ювелірних виробах, різьбленні по дереву, розпису по склу та стінах. У 2018 році Міністерство культури України включило кримськотатарський орнамент «Орнек» до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини.

Як сказано на сайті Віртуального музею нематеріальної культурної спадщини України, старшому майстру, який продовжує створювати унікальні роботи, а також навчати цьому ремеслу, – 90 років. Наймолодшим носіям цього елементу нематеріальної культурної спадщини – учням гуртків, що вивчають особливості побутування та використання кримськотатарського орнаменту, – 10-12 років.

Частину фотографій взято із сайту Віртуального музею нематеріальної культурної спадщини України.​
Автор невідомий, вишивка Еvciyar. Декоративний рушник. Початок ХХ століття
1 Автор невідомий, вишивка Еvciyar. Декоративний рушник. Початок ХХ століття
1996 рік. Орнамент &laquo;Орнек&raquo; на килимі. Айше Якубова, Аміді Шерфе Емір-Асанова
2 1996 рік. Орнамент «Орнек» на килимі. Айше Якубова, Аміді Шерфе Емір-Асанова
2004 рік, село Теплівка, Крим. Кримськотатарські майстрині національного рукоділля в студії кримськотатарської традиційної вишивки
3 2004 рік, село Теплівка, Крим. Кримськотатарські майстрині національного рукоділля в студії кримськотатарської традиційної вишивки
&laquo;Орнек&raquo; на склі. Ліхтар авторства Енвера Яшлавського, 2017 рік
4 «Орнек» на склі. Ліхтар авторства Енвера Яшлавського, 2017 рік
Майстер Енвер Яшлавський під час роботи. Бахчисарай, 2019 рік
5 Майстер Енвер Яшлавський під час роботи. Бахчисарай, 2019 рік
Орнамент &laquo;Орнек&raquo; на ювелірних виробах Bilezlik ve küpe. Айдер Асанов, 2017 рік
6 Орнамент «Орнек» на ювелірних виробах Bilezlik ve küpe. Айдер Асанов, 2017 рік
Мамут Чурлу, декоративне панно
7 Мамут Чурлу, декоративне панно
Заслужений художник України Мамут Чурлу
8 Заслужений художник України Мамут Чурлу
Декоративне панно Мамута Чурлу
9 Декоративне панно Мамута Чурлу
Розпис на склі. Афізє Юсуф К&#39;изи, 2018 рік
10 Розпис на склі. Афізє Юсуф К'изи, 2018 рік
&laquo;Орнек&raquo; на кераміці Sini. Роботи Марини Курукчі, 2016 рік
11 «Орнек» на кераміці Sini. Роботи Марини Курукчі, 2016 рік
Піали Марини Курукчі, 2016 рік
12 Піали Марини Курукчі, 2016 рік
Кримськотатарська керамістка Марина Курукчі в майстерні у Києві. Серпень 2015 року
13 Кримськотатарська керамістка Марина Курукчі в майстерні у Києві. Серпень 2015 року
Кримськотатарський кераміст Рустем Скибин та його роботи. Вересень 2021 року
14 Кримськотатарський кераміст Рустем Скибин та його роботи. Вересень 2021 року
Марама &ndash; жіноча накидка на голову. Автор &ndash; Юлія Тулупова
15 Марама – жіноча накидка на голову. Автор – Юлія Тулупова
Національний кримськотатарський орнамент на жіночому головному уборі &ndash; фесі
16 Національний кримськотатарський орнамент на жіночому головному уборі – фесі
Хатідже Юнусова, вишивка Çorap bağı. Чоловічі зав&#39;язки для шкарпеток, 2016 рік
17 Хатідже Юнусова, вишивка Çorap bağı. Чоловічі зав'язки для шкарпеток, 2016 рік
Вишивка у старовинній кримськотатарській техніці золотого шиття. Воно виконується двосторонньою гладдю, вишивка виходить об&#39;ємною. Ці експонати &ndash; сумки, шкатулки та фес &ndash; демонстрували на виставці у Сімферополі у лютому 2020 року
18 Вишивка у старовинній кримськотатарській техніці золотого шиття. Воно виконується двосторонньою гладдю, вишивка виходить об'ємною. Ці експонати – сумки, шкатулки та фес – демонстрували на виставці у Сімферополі у лютому 2020 року
Автор вишивки &ndash; Ельвіра Османова
19 Автор вишивки – Ельвіра Османова
Артур Буйбаров, 2016 рік
20 Артур Буйбаров, 2016 рік
Зображення &laquo;Орнек&raquo; на кераміці Şekerlik. Айдер Абібулаєв, Катя Чорна, 2018 рік
21 Зображення «Орнек» на кераміці Şekerlik. Айдер Абібулаєв, Катя Чорна, 2018 рік
Роботи Едема Ганієва на виставці &laquo;Кримське суцвіття&raquo; у Сімферополі у лютому 2019 року. Куратором виставки виступив заслужений художник України Мамут Чурлу
22 Роботи Едема Ганієва на виставці «Кримське суцвіття» у Сімферополі у лютому 2019 року. Куратором виставки виступив заслужений художник України Мамут Чурлу
Майстер-гончар Едем Ганієв, який створює кераміку із традиційним кримськотатарським орнаментом, дарує свою роботу Бібліотеці імені Івана Франка у Криму на виставці &laquo;Кримське суцвіття&raquo;. Лютий 2019 року
23 Майстер-гончар Едем Ганієв, який створює кераміку із традиційним кримськотатарським орнаментом, дарує свою роботу Бібліотеці імені Івана Франка у Криму на виставці «Кримське суцвіття». Лютий 2019 року
Майстриня Сабріє Еюпова та її килим на виставці &laquo;Кримське суцвіття&raquo;
24 Майстриня Сабріє Еюпова та її килим на виставці «Кримське суцвіття»
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Крим.Реалії

Передрук із «Крим.Реалії» / «Крым.Реалии»

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