Російський суд у Криму відхилив скарги кримськотатарських активістів щодо штрафів

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму 12 січня залишив без задоволення всі скарги на штрафи кримськотатарських активістам. Про це повідомило громадянське об’єднання «Кримська солідарність» із посиланням на адвоката Айдера Сулейманова, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Сулейманов повідомив, що суд від початку запланував на розгляд кожної скарги по 15 хвилин, однак їх не вистачило, тому процеси затягнулися. За словами захисника, суддя неодноразово підганяла сторону захисту та не давала договорити.

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«Я вважаю, що є певна зацікавленість – суд не взяв на себе обов’язок всебічно вивчити справи і винести по них об’єктивне і справедливе рішення. Його позиція – максимально швидко провести засідання і залишити рішення перших інстанцій чинними», – зазначив Сулейманов.

За результатами засідання активісти Сейдамет Мустафаєв, Рамазан Сусанов, Енвер Юлдаш і Ельдар Якубов були оштрафовані на 10 тисяч рублів за участь у масових зібрань у різні дати. Алімхан Абітов отримав штраф на суму 15 тисяч рублів. Захист планує оскаржити рішення суду в Європейському суді з прав людини.