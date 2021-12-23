Верховний суд Росії залишив чинним вирок директору ATR Іслямову – Полозов

Верховний суд Росії залишив у силі вирок генеральному директору телеканалу ATR Ленуру Іслямову, заочно засудженому за звинуваченням у «організації диверсії, створенні незаконного збройного формування та закликах до порушення цілісності Росії». Про це у Фейсбуці повідомив адвокат Микола Полозов.

Раніше судова колегія призначила Іслямову 18 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму з обмеженням волі строком на один рік, із встановленням обмеження – не змінювати місце проживання чи перебування без згоди із спеціалізованим державним органом.

Полозов має намір звернутися зі скаргою на вирок Іслямову до Європейського суду з прав людини.

«Жодних процесуальних перешкод для звернення до ЄСПЛ у цій справі більше немає. Після отримання судового рішення касаційної інстанції відповідну скаргу буде направлено до ЄСПЛ», – написав захисник Іслямова.

10 грудня 2020 року підконтрольний Росії Верховний суд Криму заочно засудив Іслямова до 19 років у колонії суворого режиму. Його визнали винним за всіма пунктами звинувачення – «організації диверсії, створення незаконного збройного формування та закликів до порушення цілісності Росії».

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Також колегія суддів у вироку винесла заборону Іслямову брати участь в діяльності ЗМІ терміном на два роки і обмеженням волі на рік. Згодом, у квітні 2021 року, суд скоротив термін на рік.

Ленур Іслямов раніше заявив про намір оскаржити вирок у Європейському суді з прав людини.

Кримінальну справу проти Іслямова російська ФСБ порушила у жовтні 2015 року та оголосила його у федеральний розшук.