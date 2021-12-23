Росія влаштувала в окупованому Криму військові навчання

В окупованому Криму російські військові відпрацювали навчання – відпрацювали дозаправку бомбардувальників та винищувачів у небі над півостровом, повідомила пресслужба Південного військового округу Міноборони Росії.

«Екіпажі фронтових бомбардувальників Су-24М та льотчики багатоцільових винищувачів Су-30СМ зі складу Морської авіації та ППО Чорноморського флоту провели льотно-тактичне навчання з дозаправки бойових машин у повітрі. Польоти проводились у небі над Кримом», – йдеться у повідомленні.

За даними відомства, пілотування відпрацювали близько 20 льотчиків.

Повідомляється про використання літака-заправника Іл-78. Дозаправка в повітрі проводилась на висоті від 2 до 6 тисяч метрів при швидкості 550-600 км/год.

Напередодні в окупованому Криму російські військові провели навчання щодо «відбиття нападу диверсійних груп».

Генасамблея ООН торік ухвалила резолюцію, яка закликає Росію припинити мілітаризацію Криму та вивести звідти свої війська. Спікер МЗС Росії Марія Захарова у відповідь на ухвалення резолюції повідомила, що Москва «має право проводити навчання та розміщувати у Криму військові об’єкти».