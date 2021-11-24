Росія провела чергові військові навчання в Чорному морі із залученням авіації

Екіпажі російських винищувачів Су-27СМ3 та Су-30М2 провели навчання над акваторією Чорного моря, повідомила пресслужба Чорноморського флоту Росії.

«Під час заходу льотчики сучасних винищувачів відпрацювали завдання щодо відбиття нападу повітряного супротивника на військово-морську базу та завдання відповідного авіаційного удару по кораблях умовного супротивника у взаємодії з силами Чорноморського флоту», – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що у навчаннях взяли участь близько 10 екіпажів літаків, а також кораблі Новоросійської військово-морської бази флоту, у тому числі патрульний корабель «Василий Быков», малі протичовнові кораблі «Касимов» та «Ейськ».

Москва заявила, що до початку грудня планує «підсилити» військове угруповання у Криму десантним полком. Також повідомлялося, що зенітні комплекси С-350 «Витязь» будуть розгорнуті на окупованому півострові.

Генасамблея ООН торік ухвалила резолюцію, яка закликає Росію припинити мілітаризацію Криму та вивести звідти свої війська. Спікер МЗС Росії Марія Захарова у відповідь на ухвалення резолюції повідомила, що Москва «має право проводити навчання та розміщувати у Криму військові об’єкти».