Суд у Росії змінив вирок гендиректору ATR Ленуру Іслямову

Третій апеляційний суд загальної юрисдикції у російському місті Сочі в четвер, 8 квітня, виніс рішення про зміну вироку гендиректору телеканалу ATR Ленуру Іслямову, заочно засудженому за звинуваченням у «організації диверсії, створенні незаконного збройного формування і закликах до порушення цілісності Росії». Про це повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Судова колегія присудила Іслямову 18 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму з обмеженням свободи строком на 1 рік з встановленням обмеження – не змінювати місце проживання або перебування без згоди зі спеціалізованим державним органом.

Раніше Іслямова засудили до 19 років позбавлення волі. Також суд скасував рішення про дворічну заборону на участь у діяльності ЗМІ.

Адвокат Микола Полозов повідомив Крим.Реалії, що підстав для скасування вироку було достатньо. Зокрема, він пояснив, що шість епізодів нібито «публічних закликів до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності» згідно зі змінами у кримінальному законодавстві Росії, були скасовані.

«Відповідно до російського законодавства, якщо збройне формування знаходиться за межами Росії, то кримінальна відповідальність може бути тільки за участь. Тобто батальйон імені Номана Челебеджіхана не створено на території Росії або окупованого Криму. Тому притягнення до відповідальності за це Ленура Іслямова суперечить закону», – вважає Полозов.

Звинувачення проти Ленура Іслямова у частині «вчинення диверсії організованою групою із заподіянням значної майнової шкоди» має бути скасоване за недоведеністю, вважає адвокат.

«Один свідок відмовився від показань на суді, а засекречений свідок помилився навіть з датою вибуху опор: він вказав, що бачив спалах в ніч з 20 на 21 листопада, а вибух опор стався з 21 на 22 листопада (2015 року – ред.)» – зазначив Полозов.

Адвокат зазначив, що збирається подавати скаргу до Європейського суду з прав людини. Ленур Іслямов поки публічно не коментував рішення російського суду.

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Кримінальну справу проти Іслямова російська ФСБ порушила в жовтні 2015 року та оголосила його у федеральний розшук.

10 грудня 2020 року підконтрольний Росії Верховний суд Криму заочно засудив Іслямова до 19 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Російська влада звинувачує Іслямова в «створенні збройного формування, в скоєнні диверсії, публічних закликах до порушення цілісності Росії». Також колегія суддів у вироку винесла заборону Іслямову брати участь в діяльності ЗМІ терміном на два роки і обмеженням волі на рік.

Ленур Іслямов раніше заявив про намір оскаржити вирок у Європейському суді з прав людини.