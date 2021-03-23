Засідання російського суду щодо апеляції на вирок у «справі Ленура Іслямова» перенесли на квітень – адвокат

Третій апеляційний суд загальної юрисдикції російського міста Сочі переніс на 8 квітня засідання з розгляду скарги на вирок гендиректору телеканалу ATR Ленурові Іслямову, повідомив проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Микола Полозов.

«Сьогоднішнє засідання не відбулося, тому що із доповненням до апеляційної скарги, поданої адвокатом, не всі встигли ознайомитися. Мабуть, в Третьому апеляційному суді загальної юрисдикції в місті Сочі були так вражені моєю апеляційною скаргою, що досі не знайшли, що відповісти. З огляду на ту кількість порушень, які вони допустили, виносячи такий вирок, це й зрозуміло. Зазначені доповнення – детальний розбір вироку на майже 40 аркушах. Цілком очевидно, на мій погляд, що апеляційна інстанція виявилася не готова до такого доповнення, через що був обраний формальний привід для відкладення – сповіщення інших учасників процесу», – прокоментував Полозов.

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Кримінальну справу проти Іслямова російська ФСБ порушила в жовтні 2015 року та оголосила його у федеральний розшук.

10 грудня 2020 року підконтрольний Росії Верховний суд Криму заочно засудив Іслямова до 19 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Російська влада звинувачує Іслямова в «створенні збройного формування, в скоєнні диверсії, публічних закликах до порушення цілісності Росії». Також колегія суддів у вироку винесла заборону Іслямову брати участь в діяльності ЗМІ терміном на два роки і обмеженням волі на рік.

Ленур Іслямов раніше заявив про намір оскаржити вирок у Європейському суді з прав людини.