Побачила світ книга кримськотатарського історика Гульнари Абдулаєвої «Кримські татари: від етногенезу до державності». Що сенсаційного у новій книзі про історію кримськотатарського народу? Які існують найпоширеніші міфи про корінний народ Криму? Що не знають про себе представники кримськотатарського народу?

Ці теми у студії Радіо Крим.Реалії, в ток-шоу «Кримський вечір», обговорили ведуча Катерина Некреча та автор книги, кримськотатарський історик Гульнара Абдулаєва.

Книга Гульнари Абдулаєвої «Кримські татари: від етногенезу до державності» надає читачам різного віку можливість дізнатися та поміркувати в історичному (а подекуди й у політичному) ракурсі про те, хто такі насправді кримські татари, кримчаки, караїми, звідки вони взялися і яким чином сформувалися як народ, повідомляє пресслужба «Кримського дому», де проходила презентація.

У книзі пояснюється, чому кримські татари змушені захищати свій статус корінного народу Криму, і яка їхня роль у становленні сучасної України.

23 грудня 2021 року на підсумковій пресконференції президент Росії Володимир Путін знову обурився українським законом про корінні народи. Згідно з ним, корінними народами України, що сформувалися на території Криму, визнаються кримські татари, караїми та кримчаки.

«Ухвалили закон про корінні народи, оголосили росіян, які живуть на цій території, на їхній власній території, некорінним народом. Так само, як і поляків, угорців, румунів», – висловився Путін.

Дослідження Гульнари Абдулаєвої «допоможе відновити багатовікову етнічну історію кримських татар та інших корінних народів Криму, розвіє численні нав'язані міфи, продемонструє національну самобутність, унікальність та цінність етносу кримських татар для людської цивілізації», – повідомляють у «Кримському домі».

Гроші для видання книги історик збирала за допомогою краудфандінгу. Зібрати потрібну суму вдалося за сім місяців. Книгу опублікували російською та українською мовами.

Гульнара Абдулаєва розповідає, що головною метою її роботи було розвінчування міфів про кримських татар.

Читаючи джерела радянського періоду, дивуєшся, наскільки намагалися заплутати людей, хто такі кримські татари

– Основний пласт міфів розгорнувся після 1944 року (депортації кримських татар із Криму радянською владою – ред.), коли кримським татарам було заборонено називати себе кримськими. Скрізь у документах писали, що ми просто татари. Тобто на 80 років нація кримських татар просто зникла, бо стала неугодною у Криму. Для історії 80 років – це небагато, але для історії кримських татар – це істотна шкода. Тому що було знищено та вивезено до Росії багато документів, архівних матеріалів. Читаючи джерела радянського періоду, дивуєшся, наскільки намагалися заплутати людей, хто такі кримські татари. Починаючи від того, що вони нібито походять від монголо-татар і що це прийшлий народ, який ніяк не міг сформуватися в Криму.

Історик зазначає, що і тепер у Криму і за його межами представники російської влади та підконтрольні їм історики і громадські діячі розповсюджують міфи про кримських татар. За словами Абдулаєвої, вони нічого спільного не мають із дійсністю.

Їм не подобається, що кримські татари мали свою державу – Кримське ханство, якому Московія платила данину

– Спочатку влада Російської імперії, потім СРСР і сьогоднішньої Росії дотримується міфу, що в жодному разі не потрібно доводити, що кримські татари – корінний народ. Їм не подобається, що кримські татари мали свою державу – Кримське ханство, якому Московія платила данину. Звичайно, історикам від Кремля не подобаються ці факти. Але від цього нікуди не втечеш. Раніше в Росії видавали книги, в яких говорилося, що кримські татари жили розбоєм і займалися работоргівлею під крилом Османської імперії. Тепер старі міфи повторюються (російською владою – ред.), акуратніше говорять те саме, але іншими словами – більш витончено переписують історію.

Гульнара Абдулаєва каже, що в історії Криму та кримських татар ще залишаються «білі плями», які поки що неможливо заповнити. Тому що немає доступу до джерел, які зберігаються у російських архівах.

– Ми досі, на жаль, не знаємо, що зберігалося в Криму до 1783 року. Тому що після першої окупації Кримського ханства (завоювання півострова Російською імперією – ред.) багато документів було вивезено до Санкт-Петербургу. Ми не знаємо, що там зберігається про історію кримських татар. Зараз можна проводити дослідження завдяки польським, литовським і турецьким архівам. Інформації ще дуже багато, у тому числі загадок, на які потрібно знайти відповіді.

Книга «Кримські татари: від етногенезу до державності», за словами Абдулаєвої, стала популярною на материковій частині України. Замовлення на неї надходять із різних регіонів: від Харкова до Закарпаття. Частину тиражу вдалося передати на продаж у Криму, розповідає автор. 10% коштів від реалізації книги історик обіцяє передати на потреби кримських політв'язнів.

У липні 2021 року Верховна Рада України ухвалила закон «Про корінні народи України», яким визнала корінними народами кримських татар, караїмів і кримчаків.

Наразі організації, які представляють караїмів і кримчаків на материковій частині України, «активно готуються до імплементації цього закону» разом із представницьким органом кримських татар, повідомив Крим.Реалії голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.