У Криму заявили про збиття трьох українських безпілотників

Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов (за документами – Аксенов) стверджує, що російські військові збили три українські безпілотники над окупованим півостровом. Про це Аксьонов заявив у своєму телеграм-каналі 22 вересня.

«Сьогодні у трьох районах Криму було збито силами ППО безпілотники ЗСУ. Ситуація перебуває під повним контролем», – написав Аксьонов.

Українська сторона повідомлення поки не коментувала.

Раніше повідомлялося, що у Джанкої о 6:36 ранку біля входу в «Гастроленд» на вулиці Нестерова впав безпілотник.

Крім того, телеграм-канал «ЧП/КРИМ» із посиланням на очевидців повідомив, що у Нижньогірському районі в полі також впав один безпілотник, після чого, згідно з повідомленням, БПЛА здетонував.

Офіційних коментарів Міноборони Росії щодо цих інцидентів поки що немає.

Напередодні призначений Росією голова Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що в районі Солдатського пляжу в Севастополі було виявлено «частину водоплавного безпілотного апарату», яку пізніше було підірвано в морі.

Починаючи із серпня у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це збиттям «українських безпілотників» та «роботою ППО». На тлі повідомлень про вибухи у Севастополі почали перевіряти укриття.

9 серпня стало відомо про серію вибухів на військовому аеродромі у селищі Новофедорівка Сакського району Криму. 16 серпня сталися вибухи на складах боєприпасів у Джанкойському районі.

7 вересня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний визнав ракетні удари українських військових по російських військових об’єктах у Криму в серпні 2022 року.

Міноборони України закликало кримчан повідомляти у чат-бот «єВорог» інформацію про дислокацію військ Росії на окупованому Кримському півострові.