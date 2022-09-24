Голова Євроради вважає, що ЄС повинен приймати росіян, які тікають від мобілізації – ЗМІ

Голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що країни Євросоюзу мають приймати в себе громадян Росії, які тікають з країни – таку його думку наводить видання Politico.

На думку Мішеля, ЄС «повинен приймати тих, хто перебуває в небезпеці через свої політичні погляди».

«Якщо люди в Росії перебувають у небезпеці через свої політичні погляди, через те, що вони не підтримують божевільне рішення Кремля розпочати війну в Україні, ми маємо це враховувати. Я згоден з тим, що ми маємо швидко координувати зусилля у зв’язку з новим фактом – частковою мобілізацією в Росії», – наголосив голова Євроради.

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Раніше глави міністерств ФРН заявили про те, що Німеччина готова приймати росіян, які уникають мобілізації, зазначивши, що країна вже надала тимчасовий притулок 438 російським «дисидентам», зокрема, журналістам. Представники парламентських фракцій Бундестагу «Зелені» і «Вільна демократична партія» закликали уряд країни надати притулок росіянам, які тікають від мобілізації.

Водночас країни Балтії, Фінляндія та Польща суттєво обмежили в’їзд для громадян Росії у свої країни.

Вранці 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в країні «у зв’язку з ситуацією в Україні». Це спровокувало масовий виїзд із країни росіян, які можуть бути призвані до армії.