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Путін підписав указ про кримінальну відповідальність за відмову від участі в бойових діях

За неявку на службу протягом більше ніж місяця призначатимуть від п’яти до 10 років позбавлення волі

Президент Росії Володимир Путін 24 вересня підписав указ, яким до Кримінального кодексу країни вводяться поняття «мобілізація», «воєнний стан» і «воєнний час».

У статті про обставини, що обтяжують покарання, замінено слова «в умовах збройного конфлікту або воєнних дій» на «у період мобілізації або воєнного стану, у воєнний час або в умовах збройного конфлікту або ведення бойових дій».

Крім того, до Кримінального кодексу додано статті про мародерство та добровільну здачу в полон. За здачу в полон загрожує від трьох до 10 років позбавлення волі, якщо немає ознак державної зради. За мародерство – до 15 років колонії.

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Також посилюється покарання за самовільне залишення частини у період мобілізації та воєнного стану. За неявку на службу протягом більше ніж місяця призначатимуть від п’яти до 10 років позбавлення волі. Невиконання наказу у період воєнного стану, зокрема, відмова брати участь у бойових діях, каратиметься позбавленням волі на строк від двох до трьох років.

Призвані на військові збори росіяни, які перебувають у запасі, нестимуть кримінальну відповідальність за неявку або дезертирство нарівні з контрактниками та призовниками.

Крім того, депутати внесли кілька нових статей про невиконання державного оборонного замовлення та порушення умов державного контракту.

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Відповідний законопроєкт депутати російської Держдуми ухвалили 20 вересня у другому та третьому читаннях – за день до оголошення в Росії часткової мобілізації.

Вранці 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в країні «у зв’язку з ситуацією в Україні». Він заявив, що призову на військову службу підлягатимуть громадяни, які перебувають у запасі. Насамперед, йдеться про тих, хто служив у лавах збройних сил, а також має певні військово-облікові спеціальності й досвід.

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