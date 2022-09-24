Путін підписав указ про кримінальну відповідальність за відмову від участі в бойових діях

Президент Росії Володимир Путін 24 вересня підписав указ, яким до Кримінального кодексу країни вводяться поняття «мобілізація», «воєнний стан» і «воєнний час».

У статті про обставини, що обтяжують покарання, замінено слова «в умовах збройного конфлікту або воєнних дій» на «у період мобілізації або воєнного стану, у воєнний час або в умовах збройного конфлікту або ведення бойових дій».

Крім того, до Кримінального кодексу додано статті про мародерство та добровільну здачу в полон. За здачу в полон загрожує від трьох до 10 років позбавлення волі, якщо немає ознак державної зради. За мародерство – до 15 років колонії.

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Також посилюється покарання за самовільне залишення частини у період мобілізації та воєнного стану. За неявку на службу протягом більше ніж місяця призначатимуть від п’яти до 10 років позбавлення волі. Невиконання наказу у період воєнного стану, зокрема, відмова брати участь у бойових діях, каратиметься позбавленням волі на строк від двох до трьох років.

Призвані на військові збори росіяни, які перебувають у запасі, нестимуть кримінальну відповідальність за неявку або дезертирство нарівні з контрактниками та призовниками.

Крім того, депутати внесли кілька нових статей про невиконання державного оборонного замовлення та порушення умов державного контракту.

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Відповідний законопроєкт депутати російської Держдуми ухвалили 20 вересня у другому та третьому читаннях – за день до оголошення в Росії часткової мобілізації.

Вранці 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в країні «у зв’язку з ситуацією в Україні». Він заявив, що призову на військову службу підлягатимуть громадяни, які перебувають у запасі. Насамперед, йдеться про тих, хто служив у лавах збройних сил, а також має певні військово-облікові спеціальності й досвід.