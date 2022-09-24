Росія: керівник облоги Маріуполя Мізінцев став заступником міністра оборони

Міністерство оборони Росії повідомило про увільнення з посади заступника міністра генерала армії Дмитра Булгакова, який відповідав за матеріально-технічне забезпечення збройних сил, передає російська служба Радіо Свобода.

Замість Булгакова заступником міністра оборони призначили генерал-полковника Михайла Мізінцева, який до цього обіймав посаду начальника Національного центру управління обороною Росії.

Читайте також: «Фільм допоміг мені частково прожити втрату». Режисерка Світлана Ліщинська про стрічку «Маріуполь. Реконструкція»

За даними українського командування, Мізінцев керував облогою Маріуполя, внаслідок чого за ним закріпилося прізвисько «м’ясник Маріуполя».

31 березня проти Мізінцева запровадила санкції Велика Британія. Згодом обмеження ухвалив Європейський Союз.

Генерал армії Дмитро Булгаков був заступником голови Міноборони з 2 грудня 2008 року. Яку посаду він тепер обійме, у військовому відомстві не уточнили.

Читайте також: «Майже всіх піддавали тортурам». Що відомо про російський полон бійців «Азову» та їхнє звільнення?

Блокада Маріуполя почалася на початку березня 2022 року і тривала до середини травня, коли останні захисники заводу «Азовсталь» вийшли з нього в рамках домовленості про подальший обмін.

Наразі місто повністю окуповане. За даними міської влади, у Маріуполі триває гуманітарна катастрофа, жертви серед цивільних оцінюють щонайменше в десятки тисяч людей.