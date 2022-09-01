Навчальний процес в окупованому Маріуполі «фактично не розпочався» – радник мера

1 вересня навчальний процес у окупованому Маріуполі «фактично не розпочався», заявив в ефірі телемарафону радник мера міста Петро Андрющенко.

«Усі ці лінійки і усі ці показові заходи було відтерміновано і скасовано. Причина у тому, що серед 16 анонсованих шкіл, які мали б відкритися, щонайменше 5 шкіл не готові (навіть даху немає досі), а ті школи, які вони вважають за готові, не мають вікон, не мають ніяких умов для початку навчання», – зазначив Андрющенко.

Водночас ті кілька шкіл в окупованому Маріуполі, де все ж таки відбулися лінійки для першокласників, за словами Андрющенка, охоронялися російськими військовими.

«При вході в школу іде огляд особистих речей, навіть в школярів роздивляються, що вони там у портфелях принесли. Тобто бояться», – розповів радник міського голови.

За словами Андрющенка, у Маріуполі наразі залишилося «не так вже і багато, як про те розповідають» окупанти шкіл. Така ж ситуація, додає він, і з викладацьким складом.

«Вчителів не вистачає. Декого примусили (співпрацювати – ред.), дехто сам перейшов... Загалом в Маріуполі лишалось близько 1000 освітян по всіх школах. Більша частина не бажала долучатись і їх вишукували, примушували», – зазначив радник мера.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого, і сильно постраждав від російських обстрілів.

В українському уряді заявляють, що в окупованому Маріуполі зараз – одна з найбільших гуманітарних катастроф.