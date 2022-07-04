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У Маріуполі не залишилося лікарів – радник мера

Влада України заявляє, що зараз у Маріуполі – одна з найбільших гуманітарних катастроф

У Маріуполі не залишилося лікарів, заявив радник міського голови Петро Андрющенко.

«Сьогодні Маріуполь залишився без лікарів. У Маріуполі працював московський десант окупантів у білих халатах в кількості 17 людей. Від сьогодні вони відправлені додому. Власних маріупольских лікарів не було і до того. Тобто можна константувати, що від сьогодні медичної допомоги у Маріуполі немає», – стверджує він.

З огляду на бойові дії та окупацію міста Росією редакція не може перевірити це повідомлення з інших джерел.

Російська сторона наразі цих заяв не коментувала.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого.

В українському уряді заявляють, що в окупованому Маріуполі зараз – одна з найбільших гуманітарних катастроф. 6 червня радник мера Петро Андрющенко заявив, що Росія готується до ймовірного спалаху холери в окупованому місті.

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