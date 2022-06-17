«Краще не буде»: радник мера Маріуполя знову закликав містян евакуюватися

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко закликає жителів окупованого міста намагатися виїжджати. Так він відреагував на запитання проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» щодо поради маріупольцям, як зберегти своє нерухоме майно від конфіскації окупаційними силами.

«Взагалі, ми усім людям радимо евакуюватися, тому що не дивлячись на оці ілюзії, сподіватися на те, що стане краще… Просто варто евакуюватись з міста. Краще не буде, ситуація буде погіршуватися, це 100%. Тому це єдина порада, яку можна дати», – сказав Андрющенко.

В середині травня радник мера Маріуполя повідомляв, що «окупанти відбирають майно в жителів Маріуполя, прикриваючись «націоналізацією».

В інтерв’ю російській агенції РІА «Новости» ватажок незаконного збройного угруповання «ДНР» Денис Пушилін повідомив, що підприємства, які розташовані на підконтрольній «ДНР» території і належать людям, які підтримують українську владу, будуть «націоналізовані». 15 травня незаконним угрупуванням була видана відповідна «ухвала».

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У окупованому Маріуполі одна з найбільших гуманітарних катастроф. Місто з кінця лютого було заблоковане, а згодом окуповане російськими військовими. Українська влада повідомляє, що Росія вивозить українських громадян у свої регіони і на територію окупованої частини Донбасу. З огляду на бойові дії редакція не може незалежно перевірити цю інформацію.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук раніше повідомила, що українська влада звернулася до Міжнародного комітету Червоного Хреста з вимогою отримати від Росії списки усіх примусово депортованих із Маріуполя громадян України.

5 квітня постійний представник Росії в ООН Василь Небензя під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що від початку вторгнення РФ в Україну до Росії перевезли понад 600 тисяч людей, зокрема більше ніж 119 тисяч дітей.

21 квітня антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що повернення українців, яких Росія депортувала з окупованих територій, стане ще однією війною.