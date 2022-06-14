«Тепер це головний спогад про рідне місто та померлого дідуся». 9-річний маріуполець хоче поновити записи свого щоденника у Києві

Валерія Константинова

Олена Кравцова разом з 9-річним сином Єгором і 15-річною донькою Веронікою жили в Маріуполі неподалік від заводу «Азовсталь». Жінка працювала, а діти ходили до школи.

Думали, що до нас не дійде, як у 2014 році, а десь постріляють і все. Проте склалося інакше

«Жили, все було добре, всього вистачало, поки не прийшла війна. 24 числа (лютого – ред.) почали стріляти, але далеко. Думали, що до нас не дійде, як у 2014 році, а десь постріляють і все. Проте склалося інакше, війна прийшла у наш дім. Вже в середині березня розпочалися обстріли безпосередньо центру Маріуполя», – починає розповідь Олена.

Життя зазнало змін, каже жінка. За її словами, після почутих пострілів і вибухів у батьківському чаті шкільних закладів вирішили не відправляти дітей на навчання. Згодом офіційно оголосили, що діти йдуть на вимушені канікули. У комунальному підприємстві, де жінка працювала майстром абонентного відділу, евакуювали людей.

– У місті почалася паніка: великі черги до банкоматів, ніде зняти кошти, у магазинах – порожні полиці. Десь 3-5 березня зник зв'язок. Спочатку не було інтернету, відключали світло на добу, воду, а потім газ. Як наслідок – коли на вулиці було 12 градусів морозу, то у квартирі було +4 градуси. Ми кутались в усе, що можна, купа ковдр, пуховики. Ще гірша ситуація стала, коли через обстріли в будинку повилітали вікна, і у приміщенні температура опускалася до -1.

«Не хотіла вірити, що буде війна»

Олена з дітьми жили у приватному будинку, по сусідству жили її батьки, а через будинок – ще й бабуся. Під час бомбардувань вони ховалися у коридорі або у приміщеннях, де не було вікон.

Згодом вже не було ні продуктів, ні грошей, ні ринків, нічого

– Нас попереджали, що буде війна, але я не вірила. Думала, все ж таки ХХІ століття, яка війна... Але про всякий випадок мама наполягала купити продукти. Щоб її не засмучувати, ми закупили все необхідне, зняли частину грошей. Вдома були запаси їжі. Згодом вже не було ні продуктів, ні грошей, ні ринків, нічого аж до кінця квітня. Те, що залишалося, те й їли.

У будинок Кравцових прилетіла ракета, вони отримали поранення і потребували медичної допомоги. На жаль, на той момент отримати її було неможливо, тому родина вирушила до Олениної тітки додому.

Прийшли «кадировці», вигнали мешканців з усього 9-поверхового будинку

– Родичі зробили нам перев’язки. Два дні ми у них прожили, а потім прийшли «кадировці» (військові, підпорядковані лідеру Чеченської Республіки (РФ) Рамзану Кадирову – ред.) та вигнали мешканців з усього дев’ятиповерхового будинку. Вони нічим не аргументували свої дії, а лише облаштовували вогневу позицію. Ми вимушені були піти у підвал, де прожили два тижні.

«Їли по одній ложці масла та волоський горіх»

Олена розповіла, що у підвалі жили приблизно п’ять родин. Дехто проводив там увесь час, хтось вдень піднімався додому, а на ніч спускався. Їжі практично не було, і купити її було складно. Хтось приносив харчі, хтось виїжджав і залишав.

Пам’ятаю, як вийшли з підвалу і побачили, що від дому нічого не лишилося

– Ми мали пачку масла: по одній ложці в день їли його разом з волоським горіхом. Це вся наша їжа. Згодом зʼявилася «солдатська» «ДНРівська» (підтримуване РФ незаконне збройне угруповання – ред.) кухня. Будинок тітки був повністю зруйнований майже одразу, як окупанти зробили з нього свою позицію. Пам’ятаю, як вийшли з підвалу і побачили, що від дому нічого не лишилося, дивом вціліли деякі жителі.

Олена з дітьми практично весь час перебували у підвалі, іноді виходили, щоб побачити хоч якесь світло, приготувати якусь їжу на багатті. Вогонь розводили прямо у під’їзді між поверхами на прогоні. Оскільки не було води, фільтрували та пили дощову. На відкритому просторі намагалися довго не перебувати.

Перший час трупи просто лежали, ледь не переступали їх

– У Маріуполі дуже сумна ситуація. По вулицях – всюди могили, хрести, багато людей, тварини поховані у дворах багатоповерхівок, біля приватних будинків. Перший час трупи просто лежали, ледь не переступали їх, аж потім збирали.

Жінка згадує, що коли вони виїжджали з Маріуполя, почали запускати воду, у деяких місцях давали електрику.

– Всюди черги. У Пенсійному фонді – по 10-12 тисяч записів. Я такого ніколи не бачила. Продавали гуманітарку. Люди приїжджали з сіл і продавали свою продукцію. Ціни були набагато вищими. Діяло дві валюти. Щось купити можна лише за готівку, оскільки банкоматів та інтернету немає.

«Писав про домашніх улюбленців»

Син Олени Єгор в окупації вів щоденник, який прославився на всю Україну і не тільки.

Коли відкрила та прочитала, що там написано, була шокована

– Коли ми були ще вдома, я побачила блокнотик. Знала, що син щось малював і писав. Але, коли відкрила та прочитала, що там написано, була шокована. Єгор писав про найважливіші події, які відбувалися. Показала цей щоденник своїм рідним – усі плакали. Мій дядько його сфотографував і виклав в інтернет. Так і вийшло, що ці записи всі побачили.

Єгор знає, що завдяки щоденнику став відомим, але дуже соромиться цього. Адже щоденник – його пам’ять про рідне місто та улюбленого дідуся, що залишилися, і про минуле життя.

Писав про все, що відбувалося у місті. У мене там більше записів, ніж малюнків. Є нотатки на сторінку, на дві

– Мій щоденник – хронологія подій у Маріуполі. Писав про все, що відбувалося у місті. У мене там більше записів, ніж малюнків. Є нотатки на сторінку, на дві. Вів його, щоправда, не щодня, – розповідає Єгор.

– У щоденнику є записи про дідуся, який нас оберігав, тримав двері, щоб не поранило осколками. На жаль, він помер, тому що зламав собі ногу та за вісім днів стік кров’ю. Писав про домашніх улюбленців. У нас були дві собаки та кіт, якого Ніка (сестра – ред.) діставала з-під завалів.

Проходження «фільтрації»

Приблизно місяць родина наважувалась на евакуацію, потім ще місяць намагалася виїхати. Були постійні проблеми з перевізниками. Родина намагалася дістатися до Бердянська, але їх повернули до Мангуша (селище біла Маріуполя – ред.) та змусили пройти «фільтрацію».

Запитували про наміри залишатися на території «ДНР». Ми сказали «залишаємося», щоб пройти «фільтрацію»

– Емоційно та фізично це виявилося дуже важко. Під час «фільтрації» необхідно було заповнити документи, де вказувалися прізвище, ім’я та по батькові, прописка. Питали, чи допомагав ти ЗСУ, чи є вогнепальна зброя, судимості, татуювання, хтось на території «ДНР» (підконтрольній підтримуваному РФ незаконному збройному угрупованню території – ред.), хтось на території України (підконтрольній Києву території – ред.). Запитували про наміри залишатися на території «ДНР». Ми сказали «залишаємося», щоб пройти «фільтрацію». Брали відбитків пальців, фотографували.

«Попросив купити солдатиків і пістолет»

Під час перевірки Олена сказала, що вони поранені та потрібно їхати до Бердянська на операцію. Оскільки переважно були жінки та діти, їх дуже не чіпали. Загалом за день, розповідають, могли пройти «фільтрацію» до 40 людей. Родина Єгора виїхала з Маріуполя 30 квітня, а до Запоріжжя дісталися 3 травня.



– До Бердянська ми їхали на приватному транспорті. Дорогою було багато блокпостів, на яких нас зупиняли та перевіряли. Іноді вони розташовувалися через кожні 150 метрів. Наприклад, на одному блокпосту – росіяни, а на іншому – «ДНР». Діставшись до Бердянська, знайшли безкоштовний Wi-Fi, щоб зв’язатися з рідними, оскільки мобільний зв’язок відключили. Через три дні нас забрали волонтери до Запоріжжя. На диво, ми приїхали швидко. Від Бердянська до Василівки доїхали всього за чотири години.

До нас підійшов військовий і сказав: «Доброї ночі», у цей момент я думала, що буду вішатися йому на шию

Коли перетинали український блокпост, до нас підійшов військовий і сказав: «Доброї ночі», у цей момент я думала, що буду вішатися йому на шию. А після того, як зателефонувала рідним, а лінія була зайнята і почула: «Абонент розмовляє, зачекайте, будь ласка», заплакала та чекала, поки мені ще раз повторять рідною мовою. Нас прийняли добре, надали житло з усіма зручностями, від яких ми вже відвикли.

Приїхавши у Запоріжжя, родина Кравцових почала адаптуватися до більш спокійного життя.

– Коли приїхав до Запоріжжя, то в першу чергу попросив маму приготувати яєчню та купити солдатиків і пістолет, – поділився Єгор.

Мрія про деокупацію та повернення до Маріуполя

Під час дитячих заходів у Запоріжжі родина теж переживала стресові ситуації.

– Ми були з дітьми на дитячому заході, і у хлопчика лопнула повітряна кулька. Практично всі батьки присіли. Цей страх ще залишився, постійна напруга теж. У Запоріжжі ми чули вибухи, але розуміли, що це десь далеко. За три місяці вже почали розбиратися.

Олена з самого початку вирішила, що після Запоріжжя вони поїдуть до Києва. Там живуть родичі, які раніше виїхали з Маріуполя. Нині родина Кравцових проживає у столиці.

У місті продовжу його вести, хоч і була перерва на кілька тижнів

«У Києві ми були на параді згорілої російської техніки. Я навіть там полазив. Хочу ще її намалювати у своєму щоденнику. У місті продовжу його вести, хоч і була перерва на кілька тижнів», – розповів Єгор.

А донька Олени Вероніка ще адаптується до іншого міста. Днями вона сказала мамі, що хоче відвідувати якийсь гурток, який, поки що не вирішила. Родина ніяк не дочекається, коли звільнять Маріуполь від окупантів.

«Я тільки й чекаю деокупації, щоб повернутися у рідне найулюбленіше, найкрасивіше українське місто Святої Марії», – зазначила Олена.

У Маріуполі одна з найбільших гуманітарних катастроф. Місто з кінця лютого було заблоковане, а згодом окуповане російськими військовими. Українська влада повідомляє, що Росія вивозить українських громадян у свої регіони і на територію окупованої частини Донбасу. З огляду на бойові дії редакція не може незалежно перевірити цю інформацію.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук раніше повідомила, що українська влада звернулася до Міжнародного комітету Червоного Хреста з вимогою отримати від Росії списки усіх примусово депортованих із Маріуполя громадян України.

раніше повідомила, що українська влада звернулася до Міжнародного комітету Червоного Хреста з вимогою отримати від Росії списки усіх примусово депортованих із Маріуполя громадян України. 5 квітня постійний представник Росії в ООН Василь Небензя під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що від початку вторгнення РФ в Україну до Росії перевезли понад 600 тисяч людей, зокрема більше ніж 119 тисяч дітей.

21 квітня антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що повернення українців, яких Росія депортувала з окупованих територій, стане ще однією війною.