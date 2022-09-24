У Росії відновилися протести проти мобілізації, вже відомо про понад сотню затриманих – ЗМІ

У Росії відновилися акції протесту проти мобілізації, зокрема в Єкатеринбурзі, Томську, Хабаровську та інших.

За даними російського правозахисного проєкту «ОВД-Инфо», наразі відомо про 125 затриманих.

У містах Сибіру – Новосибірську, Іркутську, Улан-Уде – розпочалися мітинги та пікети проти мобілізації на війну проти України, є затримані. За останніми даними «ОВД-Інфо», затримали вже 98 осіб, найбільше – у Новосибірську.



На акції в Улан-Уде затримали 10 людей, включаючи правозахисницю Надію Нізовкіну, повідомила вона проекту Радіо Свобода Сибір.Реалії. За її словами, вони вели прямий ефір з акції протесту проти мобілізації. Поліцейські спочатку дозволили його вести, а потім усіх заштовхали до автобуса та повезли до відділу поліції.

Напередодні російський опозиційний рух «Весна» оголосив про нові всеросійські акції проти мобілізації 24 вересня.

Раніше у десятках міст Росії пройшли протестні мітинги проти мобілізації. На них затримали понад тисячу людей. У Москві й Санкт-Петербурзі поліцейські діяли особливо жорстоко щодо протестувальників. Пізніше деяким затриманим у відділах поліції вручили повістки у військкомати.

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Вранці 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в країні «у зв’язку з ситуацією в Україні». Він заявив, що призову на військову службу підлягатимуть громадяни, які перебувають у запасі. Насамперед, йдеться про тих, хто служив у лавах збройних сил, а також має певні військово-облікові спеціальності й досвід.