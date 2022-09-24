Міжнародний бізнес, який лишається в РФ, буде змушений допомагати владі в мобілізації – Кулеба

Мобілізація в Росії ставитиме міжнародний бізнес перед вибором: співпрацювати з владою щодо призову або виходити з цієї країни, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 24 вересня.

«Мобілізація Путіна також має прямі наслідки для міжнародних компаній, які залишаються працювати в Росії. Тепер вони зобов’язані за законом допомагати владі в призові своїх працівників. Вибір: або стати співучасниками у варварській війні Путіна, або негайно виходити з Росії», – заявив він.

Вранці 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в країні «у зв’язку з ситуацією в Україні». Він заявив, що призову на військову службу підлягатимуть громадяни, які перебувають у запасі. Насамперед, йдеться про тих, хто служив у лавах збройних сил, а також має певні військово-облікові спеціальності й досвід.

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Сотні переважно західних компаній заявили, що повністю закривають або призупиняють свою діяльність у Росії після того, як Захід оголосив про жорсткі санкції проти Москви через її неспровоковану повномасштабну війну в Україні.

Українська влада неодноразово закликала припинити роботу в Росії міжнародні компанії, які ще цього не зробили.